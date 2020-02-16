「疫情未了雪上加霜」　東非蝗蟲大軍「直逼大陸邊境」

▲非洲東北部連續異常降雨，沙漠蝗蟲孵化量暴增肆虐。（圖／翻攝 美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情還沒控制住，可能又面臨蝗蟲災害。今年1月東非國家飽受蝗蟲大軍入侵，估計有3600億隻沙漠蝗蟲到處亂吃農作物，1天就能吃掉3.5萬人份的糧食。如今蝗災已越過阿拉伯海入侵印度和巴基斯坦，距離中國大陸十分接近。

▲全身金黃色的沙漠蝗蟲品種極為兇猛，每日能消耗掉近 3.5 萬人份糧食。（圖／翻攝 美聯社）

全身金黃色的沙漠蝗蟲品種極為兇猛，牠的存在一直是非洲糧食最大的威脅。這種蝗蟲一天能飛越近 150 公里的距離，每年可以誕生 5 代種群。每隻體長約 6～7 公分，每日能消耗掉近 3.5 萬人份糧食，去年底在衣索比亞和索馬利亞邊境出現後，迅速擴散至各地區，目前數量激增當中，大約 3~4 週可以成長 20 倍，破壞力驚人。

▲聯合國糧農組織公佈不同形態蝗蟲和沙漠蝗蟲遷徙圖。（圖／聯合國糧農組織（FAO））

聯合國糧食及農業組織（FAO）定調這是25年來最嚴重的蝗災。沙漠蝗（Schistocerca gregaria）大軍肆虐東非，不只巴基斯坦、印度、肯亞、索馬里受害，接下來可能達到64公里寬的蝗蟲群，會增加到500倍，造成當地嚴重的農業災難。聯合國糧農組織（FAO）也向全世界發出預警，要高度戒備正在肆虐的蝗災，防止被入侵國家出現糧食危機。

蝗蟲入侵印巴，位置已逼近中國大陸的國境線。大陸農業農村部種植業管理司植保植檢處表示，沙漠蝗的危害概率很小，大規模爆發蝗災風險很低。中國科學院院士、生態和昆蟲學家康樂接受《中國科學報》也表示，中國不是沙漠蝗的分布區，不會形成嚴重威脅。大陸官媒《央視》引述專家報導也指出，蝗蟲造成災害的基本條，取決氣候與雨水條件適宜時容易爆發，不過，中國大陸邊境地區崑崙山脈和喜馬拉雅山脈阻隔，蝗蟲很難越過高海拔的寒冷地區。

▲起源於東非的蝗災，現已入侵印度和巴基斯坦，目前十分接近大陸邊境。（圖／達志／美聯社）

根據歷史記載，中國大陸曾是世界上遭受蝗災最嚴重的國家，並非是沙漠蝗蟲品種。上世紀50、60年代經過治理，蝗區面積已大幅度縮小，過去40多年來，局部地區有發生蝗災，沒有形成遷飛危害和嚴重的經濟損失。加上近年，蝗蟲監測預警和防治能力不斷提升，防蝗藥械儲備充足。 目前大陸官方密切觀察境外蝗災動態。