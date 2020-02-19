楊志良斷言「有一天一定會社區感染」　台灣不可能完全隔絕

▲新冠肺炎疫情持續延燒，民眾都戴起口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣日前出現首例新冠肺炎死亡個案（第19例），是一名白牌車司機，沒旅遊史也非確診病例接觸者，在回溯擴大採檢時被確診，3名家人也被感染，弟弟甚至沒任何病徵。疫情指揮中心指揮官陳時中第一時間認定社區感染，但改口是「人傳人」個案。對此，前衛生署長楊志良認為，「有一天一定會社區感染」。

楊志良在18日播出的政論節目《新聞面對面》中表示，「這些問題一定要跟民眾講，我們有一天一定會社區感染」，中國大陸疫情沒控制好，所有附近的國家，哪一個國家沒有中標？病毒又很聰明，中標這些人可能有不顯性的感染，加上有些人在外趴趴走，台灣不可能對外完全隔絕。

主持人謝震武提到，之所以有社區感染的憂慮，是你找不到這個人，也不知道這個人身體狀況到底是怎樣，所謂的社區不是只有在家那個社區，而是活動範圍，可能都叫一個社區，老百姓會擔心身邊的人會不會隨時有可能感染

楊志良指出，這幾天每天都有2、3000個以上是流感，雖然大部分人都打了流感疫苗，「可是我們只打600萬劑嘛」，還有很多沒打，現在流感死了60幾人，SARS時期更嚴重，死了70幾個人，但有幾百個人中標，主要是醫護人員，大家就怕了。

楊志良再指，H1N1有每個人戴口罩嗎？那時候是年輕人比較容易得到，所以一個班上有學童感染怕帶到家裡，就把這一班停課，但現在卻延後開學，所有學生到處趴趴走，這邏輯不對，應正常開學，但既然這是中央疫情指揮中心的決策還是支持。