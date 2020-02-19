　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「平價鞋王」達芙妮跌神壇　2019年關店2288家...5年慘賠百億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼達芙妮從2015年開始爆出關店潮，如今短短3年就關了近3000家店鋪。（圖／CFP視覺中國）

▲達芙妮從2015年開始虧損。（圖／CFP視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

台商品牌「達芙妮」（DAPHNE）1990年代進軍中國大陸以來，一度有著「平價鞋王」、「中國女鞋第一品牌」等稱號，但近年品牌優勢逐步衰退，自2015年來虧損超過百億台幣。據該集團最新業績公告顯示，2019年，達芙妮大陸門市關店數達2288間，平均每天就有6家店關門。

達芙妮前身永恩國際最早成立於1987年，該品牌1990年代進軍中國市場，主要產銷平價流行女鞋和代工業務，1995年在香港上市，員工數曾多達2萬4000名；但從2015年開始，該集團持續虧損，累積虧損達33.16億港元，換算約合128.52億元新台幣。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情，也可能在今年進一步影響達芙妮門市的營業表現。（示意圖／路透）

根據達芙妮國際（00210）發佈公告顯示，截至2019年12月31日止全年，集團核心品牌業務同店銷售按年下跌約20%。達芙妮稱，這主要是由於不利的經濟環境，讓其銷售量及平均售價均下跌所致。

公告表示，為進行業務轉型，2019年全年集團繼續調整管道組合及整合零售網絡，導致關閉2288個銷售點（包括2174家直營店及114家加盟店）。以至到2019年底，達芙妮集團核心品牌業務，只剩下360個銷售點。

對於新型冠狀病毒肺炎對業績帶來的影響，達芙妮表示，集團的營運主要位於中國大陸，由於中國大陸實施各種限制和措施，目前營業的核心品牌銷售點佔其總數不足10%。

公告稱，目前公司面對的風險為，倘若有關限制延長，可能會進一步限制核心品牌銷售點的營業，此情況可能會對集團的營運及財務表現，產生不利的影響。

據了解，達芙妮曾創造一年賣出5000萬雙女鞋的業績，佔據近20%的市場，但在2013年，市值超過170億港元後，業績每況愈下，到2018年的6年時間，關店數達4000家，而到了2019年，又進一步關閉2288家門市。

►滑新聞還能變美，怎麼這麼好康！

ET快訊
劉真病危原因曝光！動心臟瓣膜手術「心跳突停」
獨／劉真爆病危！學員「無期限停課」：短期無法回來
前HBL球星「狠奪初夜」！約妹手段曝　女大生醒來見血跡崩潰
前線接觸白牌運將…醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

俄羅斯禁止中國公民入境！耿爽稱「臨時性舉措」：俄方已提前通報

100多種線下職業轉戰「雲工作」　開直播賣房、賣車引來百萬人觀看

甘肅護士被剃光頭　省婦聯：自願的，應多尊重關愛她們

「平價鞋王」達芙妮跌神壇　2019年關店2288家...5年慘賠百億

在家打牌遭逮！　4人被罰扛麻將桌到派出所：非常丟臉

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

住進方艙5天就出院！　37歲女「病癒關鍵」曝光：能量要夠

港府20日凌晨接回鑽石公主號港人　陸駐日使館：中國同胞將乘機返港

產量超過全國1/3！　解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

湖北男翻牆幽會女友　激情一夜換整樓住戶「強制隔離」

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

俄羅斯禁止中國公民入境！耿爽稱「臨時性舉措」：俄方已提前通報

100多種線下職業轉戰「雲工作」　開直播賣房、賣車引來百萬人觀看

甘肅護士被剃光頭　省婦聯：自願的，應多尊重關愛她們

「平價鞋王」達芙妮跌神壇　2019年關店2288家...5年慘賠百億

在家打牌遭逮！　4人被罰扛麻將桌到派出所：非常丟臉

「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

住進方艙5天就出院！　37歲女「病癒關鍵」曝光：能量要夠

港府20日凌晨接回鑽石公主號港人　陸駐日使館：中國同胞將乘機返港

產量超過全國1/3！　解放軍服廠9天變身防護服工廠...日產4.5萬套　

湖北男翻牆幽會女友　激情一夜換整樓住戶「強制隔離」

資訊設備故障潮！12星座「水火相繼受剋」失誤擦槍走火…摩羯注意交通安全

俄羅斯禁止中國公民入境！耿爽稱「臨時性舉措」：俄方已提前通報

星巴克春季新品滿滿櫻花粉＋浪漫紫　狗狗賞櫻杯超療癒

小S聽到病況心疼「劉真一定要好起來」：誠心的為她祈禱

中職／右肩復健進度超前　歐耀宗渴望踏上投手板

100多種線下職業轉戰「雲工作」　開直播賣房、賣車引來百萬人觀看

快訊／新冠肺炎攻陷伊朗！　首度發現2起確診病例

住房率腰斬一半！新冠肺炎讓飯店業崩潰「變蚊子館」　電話接起來都是退房

老母親的磅秤是寶！農民第一次做生意就弄丟　警助找回含淚緊抱

東出昌大出軌未成年女星「慘遭索賠5億」　龜縮一個月道歉：我什麼都沒了⋯

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

0號病人曝光！BBC揭最早12/1就發病

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

即／湖北新冠肺炎日增1693例、132死

女醫護被剃頭　陸網氣炸

鍾南山透露新冠肺炎病患「屍檢細節」

大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

女囤積1725桶酒精　賣40桶就被捕

37歲女參加滿月酒5天後確診！全鎮淪陷

快訊／香港再添一死！　70歲男曾隱瞞出境

導演常凱一家4口染病亡　護士柳帆是親姊

「毒王」武漢落跑…一人之力感染老家80%病患！

港專家：中間宿主可能是老鼠

更多熱門

相關新聞

鑽石公主號「陸客一起搭機回港」　首班預計20日凌晨起飛

鑽石公主號「陸客一起搭機回港」　首班預計20日凌晨起飛

「鑽石公主」號遊輪上至今已累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），船上旅客19日隔離期結束後，已陸續下船。香港也將派出包機接人。中國駐日使館今（19）日宣布，遊輪上大陸旅客也將隨香港人一同搭機撤離至香港。

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了

台灣虎航飛澳門航班4月底前全取消

台灣虎航飛澳門航班4月底前全取消

白牌司機死亡　弟母妹都確診

白牌司機死亡　弟母妹都確診

圓點奈米供應「新冠肺炎核酸萃取試劑」　預計年底前掛牌興櫃

圓點奈米供應「新冠肺炎核酸萃取試劑」　預計年底前掛牌興櫃

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國達芙妮台商平價女鞋

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面