「平價鞋王」達芙妮跌神壇　2019年關店2288家...5年慘賠百億

▲達芙妮從2015年開始虧損。（圖／CFP視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

台商品牌「達芙妮」（DAPHNE）1990年代進軍中國大陸以來，一度有著「平價鞋王」、「中國女鞋第一品牌」等稱號，但近年品牌優勢逐步衰退，自2015年來虧損超過百億台幣。據該集團最新業績公告顯示，2019年，達芙妮大陸門市關店數達2288間，平均每天就有6家店關門。

達芙妮前身永恩國際最早成立於1987年，該品牌1990年代進軍中國市場，主要產銷平價流行女鞋和代工業務，1995年在香港上市，員工數曾多達2萬4000名；但從2015年開始，該集團持續虧損，累積虧損達33.16億港元，換算約合128.52億元新台幣。

▲新冠肺炎疫情，也可能在今年進一步影響達芙妮門市的營業表現。（示意圖／路透）

根據達芙妮國際（00210）發佈公告顯示，截至2019年12月31日止全年，集團核心品牌業務同店銷售按年下跌約20%。達芙妮稱，這主要是由於不利的經濟環境，讓其銷售量及平均售價均下跌所致。

公告表示，為進行業務轉型，2019年全年集團繼續調整管道組合及整合零售網絡，導致關閉2288個銷售點（包括2174家直營店及114家加盟店）。以至到2019年底，達芙妮集團核心品牌業務，只剩下360個銷售點。

對於新型冠狀病毒肺炎對業績帶來的影響，達芙妮表示，集團的營運主要位於中國大陸，由於中國大陸實施各種限制和措施，目前營業的核心品牌銷售點佔其總數不足10%。

公告稱，目前公司面對的風險為，倘若有關限制延長，可能會進一步限制核心品牌銷售點的營業，此情況可能會對集團的營運及財務表現，產生不利的影響。

據了解，達芙妮曾創造一年賣出5000萬雙女鞋的業績，佔據近20%的市場，但在2013年，市值超過170億港元後，業績每況愈下，到2018年的6年時間，關店數達4000家，而到了2019年，又進一步關閉2288家門市。

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