鑽石公主號25台人檢疫無虞後專機接回　王定宇：20日前不一定能完成

▲鑽石公主號。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

針對鑽石公主號上台灣乘客包機回國的議題，民進黨立委王定宇18日表示，船上台灣國籍共25人，要等日方檢疫完成後，陰性反應者再以專機接回，20日前不一定能檢測完成，希望在檢測確實、安全無虞的前提下。

根據日本政府公布，目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號，新一波有504人病毒檢查結果，新增99例新冠肺炎，70人沒有症狀，截至目前共計454確認病例。

至於船上台灣乘客接回的議題，外交部18日表示，駐日代表處同仁已經加入船客的Line群組，同時也持續與日方交涉。對此，駐日代表處副代表蔡明耀已在群組中，向22位國人表示，由於目前仍有2位國人尚未完成檢疫，因此原訂19日的包機必須延後2至3天。

對此，王定宇也表示，目前船上有中華民國台灣國籍的旅客是22位，船員（含魔術師表演者）有3位，待日方檢疫完成後，確診者留在日本治療，陰性反應者再以專機接回，「這樣對這25位台籍人員、機上同乘人員的安全、以及台灣防疫網都是比較好的方式。」

王定宇推估，台灣撤僑專機行動日期，必須等待日方完成檢疫的時間，20日之前不一定能檢測完成，希望在檢測確實、安全無虞的前提下，日本能儘快完成。

其他人也看了這些...

►61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！ 指揮中心：都載中港澳遊客

►威士特丹號高雄掌握215名接觸者 高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販

►「若社區傳染必要時應停班課」 抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1



更多熱門新聞...

►鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎 中國以外最嚴重疫區

►高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」 5點建議：提高日本旅遊警示

►柯文哲重申「3原則」戴口罩 預言新冠肺炎「流感化」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！