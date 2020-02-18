全台超量攜帶口罩出境　20天攔下15萬片！航警支援嚴格把關

▲針對新冠肺疫情持續延燒，航警局投入大批警力在邊境防疫，為守護國人健康嚴格把關。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，航警局為防止疫情潛入國內，近1個月來持續投入大批警力在邊境防疫勤務，航警局指出，自1月24日至2月16日止，航警局除自身警力，另有保一、保四、保五總隊支援防疫工作，執行包括入境旅客健康聲明卡收繳審核等勤務，支援警力逾9千人次，收取健康聲明卡超過41萬份，為守護國人健康嚴格把關。

▲新冠肺疫情持續延燒，航警局投入大批警力在邊境防疫勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，支援警力支援桃園國際機場防疫勤務包括包機入境檢疫專案、支援查察管制物品口罩超量攜帶出境、篩檢異常旅客引導隔離採檢並後送等，配合中央流行疫情指揮中心自1月起禁止口罩出口，旅客出境攜帶自用口罩限250片以內勤務，航警局安檢大隊與各機場安檢人員支援海關查察超量攜帶口罩出境，自1月28日至2月16日，全國總計查獲659案，數量多達15萬6750片，全數移交海關處理。

▲新冠肺疫情持續延燒，警政署長陳家欽兩度視察航警局邊境防疫勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

除了邊境防疫勤務外，航警局也針對重點勤務的緝毒工作毫不鬆懈，自今年元旦起至2月15日止，總計破獲16件毒品案件，移送21名嫌犯、查獲二級毒品1萬9千餘公克、三級毒品2萬多公克、四級毒品12萬9千多公克，總計16萬9千餘公克。

警政署長陳家欽署為體恤防疫第一線同仁承擔壓力，年初至今已2次前來航警局慰勉第一線同仁辛勞，並向中央爭取配發執勤員警口罩，總計獲配2萬6200片口罩，全數配發各分局、大隊與相關科室等第一線執勤同仁使用。

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