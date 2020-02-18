S hotel等9旅宿業者「提出無薪假申請」　190名勞工受害

▲汪小菲開設的S HOTEL被員工爆料。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者楊亞璇／台北報導



新冠肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情延燒，汪小菲在台經營飯店「S hotel」生意大受影響，為了度過營運危機，經營方著手調整營運，有員工爆料被要求簽「勞雇雙方協商減少工時協議書」。北市勞動局18日證實，確實有收到S hotel的縮減工時申請，但資料不全需補件。

勞動局表示，確實有提出縮減工時申請，也就是所謂的無薪假，由於資料不夠，請對方補件，目前還沒有核定，由於最近中央有解釋景氣受到疫情影響，因此需要審核是否確實符合受到景氣影響，以及影響到哪一些類型的勞工，核定實施期間最多3個月。

勞動局指出，若員工指控屬實，在未同意前就被迫放無薪假，導致薪水縮減，代表薪資沒有全額給付，可依違反勞基法第22條，處以新台幣2萬以上、100萬以下罰鍰。另外，應該要先跟勞方約定，提出財報給主管機關，若業者在資遣員工前10天未向勞動局通報，也以違反就業服務法第33條，查證屬實後將開罰3萬元。

勞動局統計，17日就有3家公司送件，18日也有5家提出申請，9家全部都是旅宿業者，影響人數約190人，其中S hotel部分則是55人。