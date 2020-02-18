新冠病毒疫情影響　血液庫存量大減！雲林捐血站送電影票　

▲雲林捐血站鼓勵民眾捐血，玉山銀行、會計師、醫師、律師、牙醫師、中醫師公會聯合會、全國建築師公會辦理18日上午9點至下午17點於雲林捐血站，捐血獲贈全家超商禮物卡或秀泰電影票。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情遲未降溫加上寒流來襲，民眾捐血意願降低，中彰投雲血液庫存量已降到安全庫存7天以下，雲林捐血量約少5成，18日雲林捐血站與玉山銀行、六師攜手合作捐血，今日捐血可獲贈超商200元禮物卡或電影票，邀請民眾踴躍捐血。

為鼓勵民眾捐血，玉山銀行、會計師、醫師、律師、牙醫師、中醫師公會聯合會、全國建築師公會18日發起春暖人間愛心捐血活動，2月18日上午9點至下午17點於雲林捐血站，民眾捐血可以獲贈全家超商禮物卡或秀泰電影票，帶動捐血，台大醫院雲林分院更給予前往捐血的醫護及員工有3小時公假。

雲林捐血站指出，自中、港、澳地區以及新加坡回台民眾，必須暫緩捐血28天，多少影響到捐血量狀況；雲林捐血站表示，天冷、疫情、寒假延長等因素影響，雲林捐血站原本平日每天約有40袋捐血量，降至約20袋，目前中部地區血庫庫存已降至6.8天，其中Ｏ型血只有5.9天偏低，另Ａ型血也拉警報，請民眾踴躍挽袖捐血。

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