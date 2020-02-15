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雲林農業大縣不種菜「改種日曆紙」　原來是祖傳秘方…嚇鳥用

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是農業大縣也有台灣糧倉美名，雲林偏鄉一望無際的農田也是讓遊客印象深刻的美景；雲林縣麥寮鄉一處農田卻出現「種日曆紙」，讓人一頭霧水，原來，這是農人的智慧「祖傳秘招」，花生米種下後怕鳥類啄食，農夫將日曆紙壓在土中以「風吹紙動」來驚嚇飛禽，以避免花生種子被鳥啄食，而形成有趣的景象。

▲廣大的花生田一眼望去種著大片日曆紙，其實是農夫將日曆紙壓在土中以「風吹紙動」來驚嚇飛禽，以避免花生種被鳥傷害，而形成有趣的景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廣大的花生田一眼望去種著大片日曆紙，其實是農夫將日曆紙壓在土中以「風吹紙動」來驚嚇飛禽，以避免花生種被鳥傷害，而形成有趣的景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣花生種植面積約有2萬1千公頃，其中最大產地在雲林，約有1萬6千公頃，最近是花生播種的季節，農民為了防止老鼠咬、鳥兒啄紛紛出招，曾經有過放置老鼠藥、放鞭炮驅趕，但是效果不彰。但麥寮鄉、東勢鄉一帶的農民卻有一招，就是將日曆紙壓在播種的地方，由於沿海地區風透，隨風飄動的紙張，對於驚嚇烏兒以及老鼠相當有用。

請繼續往下閱讀...

莿桐鄉青農張通仁表示，花生在種下後麻雀、斑鳩等鳥類會去啄花生米出來吃，所以放上日曆紙，白色的紙張會反光、飄動，鳥類一靠近就能達到驚嚇作用而飛走，才不會下來翻啄土壤影響農作物生長，張通仁說，在花生下種之後就要緊接著將日曆紙一併與作物相鄰，在還沒芽前就真的很像在「種日曆紙」。

張通仁提到，日曆紙也不能「種」太深，適當的深度能讓風吹紙飄動來發出聲響，也能達到防止老鼠偷吃的效果，這方法算是農人的智慧，祖傳下來的招式後輩傳承就自然跟著這樣做，而使用日曆只是因為大小與厚薄適中，薄紙壓住後不易非走、風吹發出聲響也大，花生長大後紙張會分解在土讓中也環保。

▲廣大的花生田一眼望去種著大片日曆紙，其實是農夫將日曆紙壓在土中以「風吹紙動」來驚嚇飛禽，以避免花生種被鳥傷害，而形成有趣的景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲日曆紙也不能「種」太深，適當的深度能讓風吹紙飄動來發出聲響，也能達到防止老鼠偷吃的效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廣大的花生田一眼望去種著大片日曆紙，其實是農夫將日曆紙壓在土中以「風吹紙動」來驚嚇飛禽，以避免花生種被鳥傷害，而形成有趣的景象。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廣大的花生田佈滿小白點，全是農民放置用來保護農作物的「日曆紙」。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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