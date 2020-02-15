環球科技大學開學在即　生物技術系自製次氯酸水全校消毒

▲市面上防疫用品大缺貨，環球科技大學將由校內生物技術系每日製作次氯酸水，來提供全校消毒環境使用。（圖／環球科技大學提供）



記者蔡佩旻／雲林報導

台灣各大專院校開學日期將至，新冠肺炎疫情影響尚未降溫，雲林環球科技大學，目前已有學生陸續返校，校方抓緊時間針對教職員進行防疫培訓，並由校內生物技術系每日製作次氯酸水，將提供全校消毒環境使用，校方表示，目前有6位港澳生在校進行居家檢疫，預計在開學當天解除管制。

環球科技大學將於本月25日開學，大學生陸續返校，校園展開一系列防疫措施，從全校教職員進行防疫訓練，到開學後即協助學生進行正確健康管理，都不馬虎，校長沈健華表示，開學前全校將進行大掃除，市面上防疫用品大缺貨，我們不擔心，將由校內生物技術系每日製作次氯酸水，來提供全校消毒環境使用。

學務長胥嘉芳指出，學務處準備額（耳）溫槍、酒精噴劑、酒精棉片、次氯酸水等防疫物品給各系使用，阻絕任何可能的感染，並協助學生進行正確的健康管理的知能。胥嘉芳說，校內有6位港澳學生在校進行居家檢疫，預計開學當天解除管制，屆時會讓他們先回到居住所整理，再返校上課。

另，雲林科技大學居家檢疫學生有31人，其中有29名港澳生，校方表示，學校開學日延後到3月2日，居家檢疫學生在開學前都能解除檢疫，學校也已做好防疫準備因應，請學生與家長均可放心。

▲環球科技大學學務處準備額（耳）溫槍、酒精噴劑、酒精棉片、次氯酸水等防疫物品給各系使用，阻絕任何可能的感染。（圖／環球科技大學提供）

▲環球科技大學學生陸續返校，校園展開一系列防疫措施，從全校教職員進行防疫訓練。（圖／環球科技大學提供）



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