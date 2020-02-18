獨家追蹤／鑽石公主號「訊息混亂」　有人被敲兩次門要求檢測

▲鑽石公主號郵輪公司提供乘客的通知。（圖／受訪者授權提供）

記者魏有德／台北－橫濱 連線報導

郵輪鑽石公主號船上隔離期將於19日屆滿，《ETtoday新聞雲》持續追蹤旅居日本的台籍乘客櫻花姐（化名）的現況。她透露，船上資訊混亂，乘客對政策變化摸不著頭緒。包含她在內，同船的台灣朋友已陸續接受檢驗，但台籍魔術師陳日昇尚未接受檢測，加上檢測後需要1到2天等待結果，擔心會因此錯過政府包機。

▲鑽石公主號上乘客如肺炎檢測為陰性， 便可等待通知打包行李。（圖／受訪者授權提供）

《ETtoday新聞雲》先前獨家專訪船上乘客櫻花姐，他的先生2月4日接受檢測，三天後便有日本自衛隊的成員敲門通知，「確診感染新冠肺炎，先準備好隨身行李。」當天下午，她從甲板上「放風」結束，回到房間才發現，先生已經被自衛隊成員帶下船送醫治療。

這次接受記者採訪，櫻花姐的語氣仍相當樂觀、開朗。她表示，先生在7日確診感染新冠肺炎，即使自己沒有出現症狀，自我隔離的天數仍必須重算。她也不清楚接下來是要續留船上隔離或下船集中隔離，「只要沒有接受檢測，即便2月19日隔離期滿也不能下船。」

對於船上的檢測工作，櫻花姐表示，工作人員是按照年齡區分，從80歲以上長者開始依序「逐艙檢測」。她也提到，「或許是船上資訊很混亂，甚至有的乘客被敲了兩次門，要求檢測，讓部分乘客一頭霧水。」

她向記者表示，鑽石公主號隔離前期像是一座「海上孤島」，近日在日本政府介入後，船上氛圍明顯有了不同。不過，由於船公司的訊息和日本厚生省的資訊時常有出入，因此，乘客會對政策的變化，摸不著頭緒，「即便是詢問船公司的服務中心，也不見得可以得到正面回應。」

▲鑽石公主號14天隔離期將屆滿。（圖／路透）

櫻花姐說，對於下船，目前有兩種選擇。除了在船上待到隔離期滿離開，另一種是提前下船，先前已有乘客陸續前往指定地點隔離，等待14天的隔離期滿，但由於船上檢測作業狀況頻傳，因此，「多數乘客也不太清楚，究竟什麼情況下可以下船隔離？」

至於船上其他台灣人，櫻花姐表示，包含自己在內，同船的台灣朋友已陸續接受檢驗。但令她憂心的是，同船的台籍魔術師陳日昇或屬於「工作人員」，因此尚未接受檢測，「由於檢測後得有1到2日的時間等待結果，或將錯過政府包機。」

郵輪鑽石公主號目前確診累計454例，目前仍停靠在日本橫濱港，美國已經接回三百多名公民，加拿大、澳洲、義大利等國17日也提出撤離計畫。《共同社》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）表示，政府已針對所有乘客進行採樣，篩檢結果呈現陰性的人員19日開始下船，撤離作業預計21日結束。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作)