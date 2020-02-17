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《運轉手之戀》真實版！雲林出現駕駛「倒車上橋」　網：蟹仔是你？

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮縣文昌路17日有民眾行經陸橋，發現對來車「倒車」前進，奇耙駕駛過程遭行車記錄器拍下，放上臉書社團引發網友熱議，讓人聯想到知名國片《運轉手之戀》橋段表示，「蟹仔是你？」；斗南警方表示該駕駛行為已觸法，建議PO文民眾將違規畫面提供給警方將依相關法令追究該車駕駛相關責任。

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮福德陸橋今日中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

一名網友今日上午11點48分，行經斗南鎮縣道158乙福德陸橋，在橋上彎道突然發現對向來車竟然是一路由西向東「倒車」上橋前進，後方還緊跟著一輛拖吊車，約10多秒過程遭行車記錄器拍下，黃姓民眾將影像貼在臉書社團《斗南人(讚)出來》並表示，高手藏在民間。

影像中，一輛白色自小客車在福德陸橋西向東車道「倒車」，而有輛黃色國道拖吊車緊跟著順向行駛，引起其他用路人注意。影像遭貼上網路後，引發網友熱議留言「傻眼！倒車開」、「可能是變速箱壞了，才會後退開，讓人想起「運轉手之戀」」、「蟹仔是你？」；更網友因為影片速度太快，看了三遍才發現是對向白色小客車「倒著開」。

斗南派出所所長陳奎谷表示，畫面中車輛於道路上倒車屬違規行為，建議PO網民眾將違規畫面提供給警方，警方將依相關法令追究該車駕駛相關責任，斗南警方指出，從影片推測，白色自小客駕駛可能是超車，正好對向有來車，為閃避才倒車開，但在道路上倒車屬違規行為，依「道路交通管理處罰條例」可處600至1200元罰鍰；另若涉及危險駕駛則可罰6000至2萬4000元罰鍰。

陳奎谷表示，陸橋上雙黃線禁止超車，請用路人依標誌標線行駛，確保行車安全。

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮福德陸橋中午出現一輛自小客車，「倒車」上橋，讓民眾驚呼高手在民間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾將倒車影像放上臉書社團，引發民眾熱議。（圖／翻攝自Facebook／斗南人(讚)出來）


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