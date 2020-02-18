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居家檢疫竟搭火車北上…花淑珍將被「重罰15萬」！黃偉哲：不排除索賠尋人費用

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記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市佳里區一名進行居家檢疫的21歲女子花淑珍，日前竟突然失聯，台南市政府趕緊發布協尋，最後在新竹找到人了！衛生局指出，花女違規情節重大，將依法對她開罰15萬元，另外，台南市長黃偉哲則透露，不排除對她索賠尋人費用。

▲針對2月17日違反居家檢疫規定的花姓女子，台南市長黃偉哲對於花女不負責任的行為表示遺憾，居家檢疫若失聯將依情節公布姓名照片及重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲花女居家檢疫趴趴走，將面臨15萬元罰金。（圖／記者林悅翻攝）

請繼續往下閱讀...

全台關注新冠肺炎疫情，台南市政府17日首度公布失聯者名單，引發外界關注，台南女子花淑珍也名列其中。據了解，花女4日透過小三通返台，經篩檢並無冠新肺炎（武漢肺炎）陽性反應，花女個人也無發燒等異常症狀，但依規定仍需居家檢疫14天。

▲針對2月17日違反居家檢疫規定的花姓女子，台南市長黃偉哲對於花女不負責任的行為表示遺憾，居家檢疫若失聯將依情節公布姓名照片及重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲衛生局長陳怡表示，此案耗費許多行政人力協尋，將從重罰款15萬元。（圖／記者林悅翻攝）

孰料，花女17日上午卻大搞失聯，逼得台南市政府首度發布失聯協尋通報，公布她的姓名。最後警方查出，花女自行離家、搭火車到新竹訪友，趕緊連夜北上將她帶回住處，繼續進行居家檢疫直至19日。

衛生局長陳怡表示，花淑珍違規因是情節重大，將依違反傳染病防治法開罰15萬元。另外，針對台南市防疫人員勞師動眾北上找人，台南市長黃偉哲表示，對於違反規定的個案，市府不排除將對個案索取賠償尋找的相關費用。

▲針對2月17日違反居家檢疫規定的花姓女子，台南市長黃偉哲對於花女不負責任的行為表示遺憾，居家檢疫若失聯將依情節公布姓名照片及重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市政府18日上午召開記者會說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對2月17日違反居家檢疫規定的花姓女子，台南市長黃偉哲對於花女不負責任的行為表示遺憾，居家檢疫若失聯將依情節公布姓名照片及重罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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