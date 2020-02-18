鑽石公主號病例暴增「成海上小武漢」　各國撤僑進度一覽

▲美國派出2架專機接回日本鑽石公主號上的300多名美國公民及其親屬。（圖／路透）



文／中央社橫濱18日綜合外電報導

中國爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪病例暴增，儼然成為迷你版武漢，郵輪上來自50多個國家地 區的船員與乘客，各國如何因應撤僑，備受關注。

美國政府派遣的2架撤僑專機16日晚抵達東京，台灣、香港、加拿大、義大利和澳洲都在與日本交涉撤僑事宜，以下為各方撤僑行動一覽：

●台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日表示，已提飛航申請，希望接回鑽石公主號上的台灣人。 陳時中說，已向日方洽談相關事宜，研議採包機型態回國；交通部長林佳龍表示，若有需要，中華航空股份有限公司做為國籍航空公司，責無旁貸，一定配合國家政策執行。

●香港

香港當局將於19日派遣2架包機到日本，接載船上的350名香港人及5名澳門居民，但不包括確診者及與確診者有緊密接觸的人，這些港人返港後要在檢疫中心接 受14天隔離檢疫。

●南韓

韓國中央應急處置本部和外交當局消息人士透露， 韓國政府正在與日本當局協商最快於18日派出韓國總統專機（空軍3號）接回部分韓國公民。 鑽石公主號上有9名韓籍乘客和5名韓籍乘務員，其中有人表明願意回國，但也有人未決定去留，具體撤僑規模尚未確定。韓國公民返國後料將進行14天的隔離觀 察。

●美國

美國政府派出2架包機接回美國公民，包機於台灣時間16日9時30分抵達東京羽田機場。鑽石公主號上約有380名美國籍人士，日本自衛隊用大巴士將下船的美籍乘客載往羽田機場搭乘包機，17日清晨起飛返回美國。這些美國公民返國後，需進行14天檢疫隔離。14名驗出武漢肺炎的乘客已分別送至加州和內布拉斯加州的醫療院所。另有40名美國公民先前已因驗出武漢肺炎送往日本醫院治療，且未獲准搭乘包機返美，還 有若干美籍旅客選擇繼續留在郵輪上。

●加拿大

加拿大政府15日宣布將派專機接回加國乘客，乘客登機前將先進行症狀篩檢，表現出武漢肺炎症狀者將禁止登機，並轉移至日本衛生體系接受適當醫療。無症狀的加國人將搭專機飛往位多倫多東部的翠登空軍基地（Trenton air force base），之後再做評估，接著送往位於安大略省康沃爾（Cornwall）的NAV加拿大航空培訓學院（NAV Canada Training Institute ）隔離14天。

●澳洲、紐西蘭

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）17日說，澳洲預定19日派包機接回200多名澳洲公民。他們屆時將被帶至屬於熱帶氣候的澳洲北部地區，並須接受另外14天的檢疫隔離。莫里森說，澳洲航空公司（Qantas Airways）包機提供機上空位，接回鑽石公主號上的紐西蘭人，但人數尚未確定，這些紐西蘭人將在達爾文轉機回到紐西蘭。

●義大利

義大利當局16日表示，決定派出飛機，將郵輪上的 35名義大利公民撤回國內。

●英國

路透社報導，英國外交部18日表示，他們正努力籌 派專機到日本，撤回鑽石公主號上的英國籍乘客。 英國外交部在聲明中說：「我方人員正與船上的英 國籍乘客聯繫，確認相關必要安排。」英國外交部還說 盼專機能盡快成行。（編輯：劉文瑜／核稿：陳亦偉）