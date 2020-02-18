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雲林一處養雞場確診高病源禽流感　撲殺黑羽土雞3萬2454隻

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▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞32454隻。根據行政院農委動植物防疫檢疫局統計資料，雲林縣確診高病源性禽流感撲殺居冠；口湖鄉撲殺禽場畜主於12日連兩日發現禽隻異常死亡通報查驗，防疫所人員發現部分罹病雞隻有腳部發紺的禽流感典型病徵，立即開立移動處分書，限制全場雞隻移動，並採樣送檢。

根據行政院農業委員動植物防疫檢疫局統計資料，2020年至今全台有4縣市共撲殺17場，雲林縣佔12場居冠；雲林動植物防疫所指出，該禽場畜主於12、13連續兩日發現禽隻異常死亡通報查驗，防疫所人員發現部分罹病雞隻有腳部發紺的禽流感典型病徵，立即開立移動處分書，限制全場雞隻移動，並採樣送檢。

請繼續往下閱讀...

雲林縣動植物防疫所指出，該場2月16日下午確診同時檢出H5N2及H5N5高病原性禽流感。防疫所技正鄭安國表示：目前台灣禽流感尚無禽傳人的報告，而且政府部門從飼養到屠宰有三道防線幫消費大眾把關。第一道是每個禽場都必須依照畜牧法規定與特約獸醫師簽訂服務合約，要取得獸醫師簽章的健康證明書才能上市。第二，防疫機關平日對於禽場的異常死亡數量勾稽，如有異常立即到場查驗。第三道是家禽必須進入經核可的屠宰場屠宰，而每個屠宰場都配備屠檢獸醫師，只要發現屠體有紅腳、皮下有紅斑就會通報主管機關回溯處理，該批禽肉作廢。因此，禽肉上市衛生安全無虞，也請全國消費大眾多多支持國產禽肉。

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣動植物防疫所17日執行撲殺口湖鄉黑羽土雞場，一共32454隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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