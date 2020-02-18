　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中有4名居家檢疫趴趴走全找回　盧秀燕表揚19名城市英雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表揚第一線防疫同仁，守護台中市民健康。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表揚第一線防疫同仁，守護台中市民健康。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全球新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情持續升溫，台中市目前雖然沒有確診病例，但市政府仍然步步為營，台中市長盧秀燕18日上午主持市政會議時，特別表揚積極找回未依規定居家檢疫、反而到處趴趴走的19名第一線同仁，她感謝這些城市英雄的認真，才能讓台中疫情緩和下來。

▲盧秀燕表揚第一線防疫同仁，守護台中市民健康。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕表揚太平區公所里幹事許文彥。

「他們是真正的城市英雄！」盧秀燕表示，社區的里長、里幹事等人每天照三餐，或打電話或到府關懷居家檢疫民眾，若有民眾違反規定私自外出，他們隨即通報衛生局、警察局、民政局等相關單位，台中疫情目前相對穩定，就是有他們為台中市把關，感謝他們在防疫階段不辭辛勞，守護市民的健康與安全。

▲盧秀燕表揚第一線防疫同仁，守護台中市民健康。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕出席主持台中市政會議。

民政局長吳世瑋表示，每天都會接獲內政部從中港澳返台的旅客資料名冊，再交由當地里長、里幹事逐一電訪其身體狀況，若電訪時發現居家檢疫者不在家中，逕自外出，即刻回報相關單位，台中目前居家檢疫者有2644人，這次找回的居家檢疫人數，分別是西屯2人、太平和烏日各1人。

這次獎勵人員包括西屯區長陳寶雲、民政課長程公順、里幹事張瑨成、孫玉娟；西屯衛生所主任王素專；何安派出所副所長許閏傑、警員蔡宗佑、莊俊宏；永福派出所警員陳建宇、林筱杶；消防局第六大隊黎明分隊隊員陳怡安、耿念祖；太平區公所里幹事許文彥；太平派出所副所長邱猷結、警員謝育澤、洪嘉澤；太平衛生所護理長蘇香如及烏日區公所里幹事陳郁隆、警員謝沂岑等19人。

衛生局長曾梓展專案報告指出，台中市截至2月16日通報139例，目前還有8例檢驗中，負壓隔離病床有93床，目前還有70床可用，和各家醫院協調後，如有需要可以把單人房變成隔離病床者有154床。

曾說，台中至今已接獲中央配發13批、332萬多片口罩，分配對象是醫療院所人員、地方防疫人員、執行防疫工作的民政、警消、環保、教育和交通等人，最後才居家檢疫、健康關懷和自主管理的人。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」！慘被查封半年後真相曝光：得罪
感染規模SARS的10倍起跳！抗煞專家「3預言」全成真...
口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

邱毅稱「台灣問題不能再拖」　范雲：請搬去武漢！

蘇貞昌拜會時代力量　陳椒華送口罩要他「沒徵兆也要防範」

共軍殲11傳一度「鎖定」我F-16挑釁　空軍澄清：並無此訊

疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

台中有4名居家檢疫趴趴走全找回　盧秀燕表揚19名城市英雄

影／小朋友上課戴口罩就安全了？陳其邁揪台大醫師「學童防疫」QA一次看

陸配返台搭高鐵挨罰！與指揮中心不同調　高市府：盼中央與地方討論通則

北市「防疫計程車」3規劃方向曝光　司機隔離擬賠14天營業損失

蘇貞昌拜會立院黨團　蔣萬安盼盡快將滯留武漢民眾接回

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

邱毅稱「台灣問題不能再拖」　范雲：請搬去武漢！

蘇貞昌拜會時代力量　陳椒華送口罩要他「沒徵兆也要防範」

共軍殲11傳一度「鎖定」我F-16挑釁　空軍澄清：並無此訊

疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

台中有4名居家檢疫趴趴走全找回　盧秀燕表揚19名城市英雄

影／小朋友上課戴口罩就安全了？陳其邁揪台大醫師「學童防疫」QA一次看

陸配返台搭高鐵挨罰！與指揮中心不同調　高市府：盼中央與地方討論通則

北市「防疫計程車」3規劃方向曝光　司機隔離擬賠14天營業損失

蘇貞昌拜會立院黨團　蔣萬安盼盡快將滯留武漢民眾接回

防疫計程車3規劃方向曝光　司機若「居家檢疫」擬賠14天營業損失

【新冠肺炎】吳崑玉／流量控制決定防疫成敗

Suzuki Swift Sport官網移除　百萬有找小鋼砲完售不再導入

《花花公子》女模遭暴力前男友謀殺！　樓梯間推打「被丟下樓」送醫不治

邱毅稱「台灣問題不能再拖」　范雲：請搬去武漢！

「我跟他無冤無仇！」健身工廠總經理曝提告館長關鍵　2硬漢法院PK　

不斷更新／羅力1.2局退場　吳東融3分砲率兄弟4比1

脫妝別都怪出油！原來都是因為做錯「3件事」

被列疑似肺炎住彰化負壓隔離房　國家地理雜誌攝影曝：這裡像有管家的飯店

石知田首次當男一挑戰奇幻劇　導演讚演技：很有感染力

安格斯12星座一周運勢2/17-2/23　金牛小心得罪主管、天蠍3C用品狀況多

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

政治熱門新聞

吳子嘉：圍堵台商不是辦法　清明節萬人合法返台

「口罩供應擴大」　兒童用一周4片

罷韓連署破30萬！去死韓粉怒轟：誰有資格罷免好市長

罷韓團體再收恐嚇　嗆2/21炸總部

高嘉瑜飆歌讓柯P「搖頭」　網跪求不要唱了

台灣廠商支援口罩原料　英：幫了政府很大的忙

上天2開示要柯文哲少說話、多做事

國民黨魁「郝江對決」　韓國瑜又蓋牌了

賴品妤：剪短是因為我高興我爽

李來希千字文怒轟金溥聰　「回來的第一刀砍向自己人」

「林宅血案」新進展　凶嫌關鍵錄音遭銷毀

罷韓團體收恐嚇信　要求韓國瑜回應

高嘉瑜：日本旅遊警示應提高二至三級

防疫計程車3規劃方向曝光

更多熱門

相關新聞

鑽石公主號各國撤僑進度一覽！

鑽石公主號各國撤僑進度一覽！

中國爆發武漢肺炎疫情，停泊在日本橫濱港隔離檢疫的鑽石公主號郵輪病例暴增，儼然成為迷你版武漢，郵輪上來自50多個國家地 區的船員與乘客，各國如何因應撤僑，備受關注。

衛生局找到花淑珍將「重罰15萬」！黃偉哲：不排除索賠尋人費用

衛生局找到花淑珍將「重罰15萬」！黃偉哲：不排除索賠尋人費用

血液庫存量大減雲林捐血站送電影票籲挽袖　

血液庫存量大減雲林捐血站送電影票籲挽袖　

疫情影響！傳高雄漢來大飯店關一半樓層

疫情影響！傳高雄漢來大飯店關一半樓層

獨家追蹤／鑽石公主號「訊息混亂」 有人被敲兩次門要求檢測

獨家追蹤／鑽石公主號「訊息混亂」 有人被敲兩次門要求檢測

關鍵字：

盧秀燕新冠肺炎居家檢疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

離婚梁靜茹2個月…前夫調情納豆前女友！

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面