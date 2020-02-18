台中有4名居家檢疫趴趴走全找回　盧秀燕表揚19名城市英雄

▲盧秀燕表揚第一線防疫同仁，守護台中市民健康。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全球新冠肺炎（武漢病毒，COVlD-19）疫情持續升溫，台中市目前雖然沒有確診病例，但市政府仍然步步為營，台中市長盧秀燕18日上午主持市政會議時，特別表揚積極找回未依規定居家檢疫、反而到處趴趴走的19名第一線同仁，她感謝這些城市英雄的認真，才能讓台中疫情緩和下來。

▲盧秀燕表揚太平區公所里幹事許文彥。

「他們是真正的城市英雄！」盧秀燕表示，社區的里長、里幹事等人每天照三餐，或打電話或到府關懷居家檢疫民眾，若有民眾違反規定私自外出，他們隨即通報衛生局、警察局、民政局等相關單位，台中疫情目前相對穩定，就是有他們為台中市把關，感謝他們在防疫階段不辭辛勞，守護市民的健康與安全。

▲盧秀燕出席主持台中市政會議。

民政局長吳世瑋表示，每天都會接獲內政部從中港澳返台的旅客資料名冊，再交由當地里長、里幹事逐一電訪其身體狀況，若電訪時發現居家檢疫者不在家中，逕自外出，即刻回報相關單位，台中目前居家檢疫者有2644人，這次找回的居家檢疫人數，分別是西屯2人、太平和烏日各1人。

這次獎勵人員包括西屯區長陳寶雲、民政課長程公順、里幹事張瑨成、孫玉娟；西屯衛生所主任王素專；何安派出所副所長許閏傑、警員蔡宗佑、莊俊宏；永福派出所警員陳建宇、林筱杶；消防局第六大隊黎明分隊隊員陳怡安、耿念祖；太平區公所里幹事許文彥；太平派出所副所長邱猷結、警員謝育澤、洪嘉澤；太平衛生所護理長蘇香如及烏日區公所里幹事陳郁隆、警員謝沂岑等19人。

衛生局長曾梓展專案報告指出，台中市截至2月16日通報139例，目前還有8例檢驗中，負壓隔離病床有93床，目前還有70床可用，和各家醫院協調後，如有需要可以把單人房變成隔離病床者有154床。

曾說，台中至今已接獲中央配發13批、332萬多片口罩，分配對象是醫療院所人員、地方防疫人員、執行防疫工作的民政、警消、環保、教育和交通等人，最後才居家檢疫、健康關懷和自主管理的人。

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