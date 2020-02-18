蘇貞昌率行政團隊拜會游錫堃：紓困特別條例20日將通過！請立院支持快速通過

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌18日搶在來立院施政報告前，先一步到立法院拜會各黨團，第一站先訪民進黨團及立法院長游錫堃。因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院提出紓困特別條例，蘇貞昌這次也特別拜託游錫堃，盼立法院能以最快速度通過特別條例。

蘇貞昌拜會游錫堃，他會後受訪時表示，今天專程率副院長等行政團隊來立法院，專程向游院長表示恭喜，立法院將照議程展開，行政院長要來施政報告前一刻，來像游院長表示，行政院要請游院長多多指教和支持。

蘇貞昌指出，尤其武漢肺炎疫情險峻，國人同胞一方面同心協力防疫，一方面各行各業受衝擊，人民慘烈非常之多，所以行政院將在後天（20日）通過特別條例，會以最快送請立法院審議，請游院長和立法院委員先進幫忙，快速通過。一通過後，政院訂特別預算，再送立法院審議，也希望快速通過，讓人民最最期待，怎麼防疫怎麼振興，需要立法院立法及預算通過支持。

蘇貞昌說，今天非常高興游院長指教，允諾大力支持讓國人期待的條例預算盡速實施，福國利民。很高興看到游院長一生歷練豐富完整，帶領國會必定能夠就人民期待、政府需要及方方面面。在此時，防疫最艱難時刻給行政團隊很多寶貴指教跟支持，感謝游院長給時間，非常期待游院長領導立法院，讓國會代表最高民意，在蔡總統領導之下整個蔡政府團隊快速有利符合人民期待，做福國立民的事情。

蘇貞昌強調，要讓台灣不但能度過武漢肺炎這一關，還要能夠因此更茁壯成長，讓台灣不但在世界有一席之力，讓世界看到台灣不只防疫有實力，台灣也要越來越進步、越來越美麗。





▲蘇貞昌、陳其邁拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）