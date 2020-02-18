首位因新冠肺炎犧牲的院長　央視：武昌醫院院長今早搶救無效去世

▲武漢市武昌醫院院長劉智明。（圖／翻攝陸媒）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市武昌醫院院長劉智明17日晚間傳因感染新冠肺炎去世，成為「第一個犧牲的院長」，但武昌醫院凌晨表示，劉智明仍在同濟醫院接受搶救。不過，大陸官媒《央視》18日上午報導，經全力搶救無效，劉智明於18日上午10時30分去世。

劉智明去世的訊息17日晚間在微博上廣傳，並被多家陸媒以「第一個因新冠肺炎犧牲的院長」報導，令許多醫護人員及網友非常感傷。但消息傳出不久，便有部分陸媒引述醫院職員及劉智明妻子的說法指出，劉智明至凌晨仍在同濟醫院重症監護室搶救中。

劉智明搶救中的報導出現後，許多人認為還有希望，都在網路上集氣，不過，大陸官媒《央視》18日上午指出，從北京協和醫院派往武漢的醫療隊了解到，經全力搶救無效，武漢武昌醫院院長劉智明因感染新冠肺炎於上午10時30分去世。

公開資料顯示，劉智明1969年生於湖北十堰，1991年武漢大學醫學院畢業，擅長顱腦外商、顱內腫瘤、腦血管疾病等診斷及治療，還有神經外科疾病手術治療。他是湖北中醫藥大學和江漢大學碩士研究生導師，2013年曾獲得武昌區委區政府授予「武昌英才」的榮譽稱號，2014年獲「武漢市人民政府博士資助」人選，2015年獲武漢市「十百千人才工程」人選。

武昌醫院2014年被原湖北省衛計委評定為三級綜合醫院，現有員工966人，是這次新冠肺炎武漢市首批定點醫院之一。此前在2月15日，武漢市武昌醫院官方微博證實，該院59歲護士柳帆因感染新冠肺炎於2月14日病逝。

▼醫護人員全副武裝。（圖／路透社）