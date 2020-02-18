影／小朋友上課戴口罩就安全了？陳其邁揪台大醫師「學童防疫」QA一次看

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎防疫工作延後開學的校園25日就要開學了，行政院副院長陳其邁這次找來台灣兒科醫學會理事長、台大醫院醫師江伯倫和醫師陳木榮，回應爸媽們的「校園防疫Q&A」。加上陳其邁的公衛背景，三位以專業角度強調，學童防疫比起戴口罩，其實做好勤洗手的工作和衛生習慣更重要。

針對爸媽最關心的孩子要不要戴口罩議題，江伯倫表示，小朋友有時候口罩不見得戴得住，尤其是小小朋友整天戴口罩不太可能，「小朋友可能還是要提醒他們，注重自己的衛生習慣可能還是很重要，譬如說勤洗手、咳嗽相關一些禮儀，咳嗽不要對著別人、把嘴巴掩起來，更重要的一點是如果有一些呼吸道症狀或發燒的話，最好就在家裡休息。」

陳木榮說明如何正確洗手，首先，洗手用肥皂要洗二十秒，如果沒有肥皂或沒有水的環境，可以用百分之七十五的酒精搓揉。酒精性乾洗手也是一樣，要噴手心手背，盡量把全區域都搓揉得到。

陳木榮說，第二個要慢慢讓孩子養成說「不要用手去摸眼睛鼻子嘴巴」，因為病毒要進去身體裡，目前已知還是黏膜侵入，「如果稍微哪裡不乾淨，然後又剛好去摳鼻子，剛好又放到嘴巴裡面去，其實中獎的機率還是有，所以這兩件事情也要提醒老師，跟提醒在家裡面的爸爸媽媽多小心多注意。」

針對這次的疫情，陳其邁請江伯倫解釋重症發生的年齡範圍。江伯倫解釋，從這一次病例發生的年齡層來看，小朋友相對來講發生重症的機會比較少。大人年紀較大，或是BMI較高者反而相對發炎比較嚴重，這從SARS的經驗、還有目前報告看到的病例可以看出，「目前為止，小朋友重症的較少，當然還是有可能感染，可是按照他們整個致病機轉，好像他們發生重症的機會相對是比較低。」

陳其邁強調，面對這次的防疫工作，政府當然會把防疫物資準備好，同時，每個人都是防疫工作的一份子，老師可以在防疫過程中讓小朋友有正確的防疫知識，家長能多關心孩子，「其實校園防治武漢肺炎可以放心，相對來講台灣其實很安全，第一個確診病例出院以後他說在台灣是一件很幸福的事，讓我們都覺得很窩心，我為人人、人人為我每一個防疫的環節其實都要兼顧到，我們是一個台灣隊。」

陳其邁也透過影片貼文宣導最新三項防疫措施20日星期四起，12歲以下可以購買的兒童口罩，每間藥局、衛生所每天的兒童口罩配額從50片提升為200片，購買片數從每次2片增加為4片。成人口罩各販售點配額，則從每天200片提升到400片。

另外，學校內備用防疫物資，陳其邁指出，政府幫忙準備好備用口罩645萬片、酒精8.4萬公升、額溫槍2.5萬支。配發給學校、公私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等，提供緊急情況備用，如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促時，可詢問校內防疫單位領取。