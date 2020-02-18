超3000名醫務人員感染　衛健委：早期防護不到位

▲中國迄今有超過三千醫護人員感染新冠肺炎。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中華流行病學雜誌17日發布《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》，當中指出，全中國已有3019名醫務人員感染新型冠狀病毒，其中包括1716名確診病例，5人死亡。對此，中國國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝並未否認這項數據，並坦承，早期確實存在很多因為防護不到位而感染的醫護人員病例。

這份報告是由中國疾控中心新型冠狀病毒肺炎應急響應機制流行病學組撰寫，共分析72314例病例，統計至2020年2月11日止，「中國內地傳染病報告信息系統」上報的所有新型冠狀病毒肺炎病例。

央視《新聞1+1》節目17日晚間就報告內容訪問焦雅輝。她表示，疾控中心公佈的醫護人員感染數據來源於直報系統，該系統只會顯示感染病例的身份和是否感染，「也就是說這3000多人是以醫護人員的身份感染的。」

焦雅輝指出，有些醫護人員是在醫院、在工作崗位上感染新冠肺炎病毒，還有些醫護人員可能在家庭或社區感染新冠肺炎病毒，「所以不能說這些醫護人員都是在工作崗位上被感染的，不能說這些人都是由於防護不到位而造成了感染。」

不過，她也坦言，疫情爆發早期確實存在很多因為防護不到位而感染的醫護人員病例。

這份《新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析》報告透露，全中國已有3019名醫務人員感染新型冠狀病毒，其中包括1716名確診病例，導致5人死亡。

研究顯示，醫務人員病例發病的高峰期可能出現在1月28日，這些醫護人員也可能存在非職業暴露造成的感染，但迄今為止，醫務人員感染以及防護失敗的具體原因仍有待深入調查。