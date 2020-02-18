沒及格不准回家！ 　武穴市最狂防疫「閒逛者考黃岡密卷」

▲湖北武穴市瘋傳，民眾路上閒逛要抓去體育館考《黃岡密卷》。（圖／翻攝微博 五行屬二）

記者任以芳／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，重災區湖北多處嚴格封城，近日大陸網上流傳，湖北武穴市嚴格控管進出，不是疫情防控人員上街被抓到，一律送到市體育館學習，然後完成初中三年級的《黃岡密卷》一張，成績及格才可以回家，引起網友瘋傳，史上最狂防疫措施。

▲武穴市政府限行通告路，閒逛者一率送體育館強制學習。（圖／翻攝微博 五行屬二）

根據武穴市政府限行通告，除了禁止沒有通行證、不按規定上街行駛的各類車輛上街，否則一律查扣，內文還真的有最狂規定，「從2月16日開始，武穴市公安局巡邏隊將在街面巡邏，督查通告執行情況，凡沒有防疫工作任務而上街的居民（因病治療的除外），一律送到體育館強制學習。」

▲湖北武穴市瘋傳，路上閒逛要抓去考《黃岡密卷》。（圖／翻攝微博 五行屬二）

通告發出後，強制學習措施受到關注。武穴市網友開始瘋狂流傳，被抓住下場，閒逛者要考《黃岡密卷》。有網友表示，「我以為是段子，結果當地人居然說是真的，笑死我了。」有網友透露，「截止（至）目前為止，最高分才23分，還是蒙對的最高分。」網上還有照片顯示，一群人戴著口罩，坐在空曠室內的地墊上，好像真的再看東西，兩名執法人員站在過道上。圖片上附註說明，在街上亂竄的人被送到體育館學習14天，每天伙食40元人民幣。

▼湖北武穴市瘋傳，在街上亂串的人送體育館學習14天，每天伙食40元。（圖／翻攝微博 五行屬二）

至於什麼是《黃岡密卷》，緣起湖北省一個市的黃岡中學，學校高考升學率一直很高，據說有一套秘訣，商家藉機炒作，編寫大量所謂的《黃岡密卷》進入教輔市場。原本是坊間升學教材統稱，這次變成腦洞大開的防疫懲罰，武穴市宣傳部負責人立刻澄清，「都是謠言，沒這回事。」

疫情防控指揮部工作人員回應，學習內容主要是這次新冠肺炎的防疫知識，比如公共場所應該怎麼防護，學習時間不會很久。體育館肯定也會安排專門人員做好消毒、體溫測量等工作，避免出現交叉感染。主要目的是提醒居民減少外出，做好居家隔離。考《黃岡密卷》的假消息，已造成當地政府執行防疫工作困擾，目前武穴警方網監部門介入調查。



▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）