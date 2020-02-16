一早冒雨排口罩！大媽call兒解壓縮「快點來」　反嗆13字惹怒網：讓她紅

▲母親叫兒子趕來藥局，並直接插進隊伍中。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制上路後，各地健保藥局每天都大排長龍，配額早早就搶光了。一名網友今早冒雨排隊，怎料前方大媽竟打給兒子，還讓他直接插進隊伍，傻眼的他出言提醒，沒想到對方毫無悔意，還厚臉皮的反擊。

網友在「爆廢公社二館」怒發文，一大早就赴藥局買口罩的他，冒雨在店外排隊，結果前面一位大媽邊排邊打給兒子，要他快點來，等兒子抵達後果然插在前頭。見狀他瞬間燃起一股火，「這叫排在他們後面的人做何感想？」

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於是，他忍不住開口，「不好意思！請你排隊！不要插隊！」然而，插隊母親竟絲毫沒有歉意，也不覺得這個行為不妥，甚至大言不慚地回，「不要管他！你就排在這！不要理他！」

▲全台衛生所16日起也加入口罩實名制配售行列。（圖／記者周亭瑋攝）

一席話讓他錯愕，「天啊～就是有這樣的家庭教育，真的不知道為什麼人的素養就只值這樣，這年頭真的臉皮厚當道，而且聽口音不是本國人。」

對此，網友們紛紛回應，「這是解壓縮」、「很多這樣的人」、「拍正面，讓她紅」、「他其實可幫兒子代買」、「人不要臉天下無敵」、「喊插隊的聲音要大聲」。另外，有人中肯表示，雖然「解壓縮」的行為經常可見，但畢竟這是在排有限量的物資，跟一般買飲料、便當相比，更讓人難以忍受。

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