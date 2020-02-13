南部媽媽逛小超市「每天還有賣口罩」　他驚呆求解：1包5個...內行揭真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

隨著口罩實名制上路，目前僅能在各家健保特約藥局購買，不過一名網友就透露，住在南部的母親，最近逛了好幾間小型生鮮超市，發現竟然都有在賣口罩。對此，內行網友紛紛解答。

一名網友在PTT提到，老家位在充滿甜味的南部城市鄉下，據母親所述，附近有幾家小型的生鮮連鎖超市，竟然每天都定量放口罩出來賣，然後一包5個，這讓他不禁好奇，「所以店家是不是還是有辦法弄到口罩來賣？也未必一定要在藥局買囉？」

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▲自從口罩實名制後，就不難看到藥局內外的等待隊伍。（圖／記者黃士原攝）

po文一出，引起一陣討論，有鄉民猜測，可能是庫存貨，不過大部分人認為，那些應該是非醫療用的口罩，「非醫療用的話，製造門檻不高啊」、「就防塵口罩」、「目前又不是所有口罩都不能自製自售，問題是口罩本身的效果是哪一級跟認證與否吧」。

另外，還釣出專業網友分析，「目前政府是調用醫療級的口罩，所以像棉布口罩、防塵口罩或其他類型的口罩，一般有庫存、有進貨藥妝店或超市的還是會賣，簡單來說，就是口罩仍可自製自銷，但配合政府政策，口罩本身的效果與藥局販售的並不相同，若是非藥局販售醫療口罩，業者被查獲是要罰錢的」、「一堆都是4層活性炭口罩，重點是製程差異化跟製程單一化，包裝不同決定能在哪些門市銷售，但全部製程相同表示庫存可以減少，還有平均成本也能減少」。

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