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健保卡旅遊警示擴及星泰　第三國入境資料全都露

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▲▼健保卡註記旅遊史、接觸史。（圖／健保署提供）

▲健保卡上註記旅遊史，不符合規定者，將會在健保署上註記。（圖／健保署提供）

文／中央社記者張茗喧

新冠肺炎延燒，健保署今天宣布將旅遊警示範圍擴及新加坡、泰國，並將自第三國入境者也納入警示，過去30天曾到中港澳、新加 坡、泰國或在該地轉機者，回台就醫時都會跳出警示。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿宣布此消息，資訊組科長張齡芝接受記者聯訪時表示，因應武漢肺炎，1月27日首度和移民署合作，將民眾出入境資料串連健保資料，14天內曾到中國大陸湖北地區的民眾就醫時，只要一插入健保卡就會跳出警示視窗，1月30日再將範圍擴及中港澳、小三通入境者。

請繼續往下閱讀...

近日健保署收到不少民眾投訴，稱身旁親友曾到香港停留多日，後來改從日本等第三國返台，就醫時卻沒跳出警示訊息。張齡芝表示，過去系統僅針對同一國家進出者進行警示，未來將擴大至不同國家出入境者，並將新加坡、 泰國等「高風險地區」出入境及轉機者也一併納入，警示範圍也從過去14天擴大至30天，供醫護人員參考。

張齡芝指出，昨天已從移民署取得第一批出境日期（1月8日至2月14日）資料，共有43萬9428筆，已匯入健保雲端資料庫，盼縮小防疫破口；健保署也完成相關格式建置，未來一旦有新的國家納入高風險地區，可立即將旅遊史資料連結健保資料。

健保署呼籲，民眾應主動告知旅遊史及轉機資訊， 也提醒各醫療院所及第一線醫師對於有呼吸道症狀的求診患者多加詢問其旅遊史，同時呼籲民眾切勿隱匿過去曾前往高風險地區，共同有效防堵疫情。世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為 COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

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