台女臉書自爆武漢偷渡回台　假帳號成分高！員警到公司找人

▲一名洪姓女網友表示自己在武漢封城之後，偷渡回台灣，引爆網友眾怒 。（圖／翻攝社團臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

一名洪姓女子在臉書社團當中po文表示，自己在武漢封城之後，花了15萬在一名馮姓男子協助下「偷渡」回到台灣，消息一傳出，立刻引發網友譁然、恐慌，《ETtoday新聞雲》記者也向高雄市衛生局舉報，衛生局表示已經掌握訊息轉給警方查辦，目前警方已經派員前往這名洪姓女子在自己臉書宣稱的公司找人，但由於是假日還聯絡不上老闆，但是依照過往經驗判斷，不排除是「假帳號」的可能性居高。

高雄市刑大接獲轉報之後立刻啟動追查，初步了解警方已經派員前往洪姓女子在臉書聲稱的工作地點來追查，但是老闆還聯絡不上，而員警研判認為是「假帳號」的成分很高，因為警方查看洪姓女子臉書下方的留言，也有很多人也留言質疑是「假帳號」。

▲一名洪姓女網友表示自己在武漢封城之後，偷渡回台灣，引爆網友眾怒 。（圖／翻攝社團臉書）

同時還有洪姓女子自po的其他訊息，她都貼一些訊息分享，還有玩遊戲那種、手遊這些的，感覺就不像是「正常」在使用的帳號，所以初判「是假帳號的可能性很高」，不過警方也強調這僅是「初步判斷」，但無法百分百排除「真實性」，必須等到臉書公司提供資料之後，才能夠進一步確認。但是不管這名洪姓女子所po訊息的真假，她的發文都已經涉及相關刑責，高雄市衛生局表示會追究到底。

【相關新聞閱讀】

獨／「我成功散播病毒！」武漢封城台女自爆花15萬偷渡回台 高市衛生局怒查