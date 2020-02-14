游錫堃首度主持朝野協商　立院新會期21日開議

▲立法院第10屆會期確定21日開議 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團14日針對開議日進行朝野協商，會中民進黨主張21日開議，國民黨、民眾黨、時代力量等三大在野黨則主張18日開議，希望能在20日行政院會前，院長蘇貞昌先到立院報告並聽取委員意見。最後民進黨團總召柯建銘主張目前先讓各行政部門專心防治救災，協請在野黨同意21日開議，最後在野黨未堅持，新會期確定在2月21日開議，但附帶但書是政院必須另外針對疫情進行報告。

第一輪討論時，時代力量總召邱顯智表示，希望能夠越早越好，比較傾向18日，理由是紓困條例茲事體大，且金額非常大，在20日行政院會之前如果能夠就紓困方案跟範圍做一個比較詳細的報告，各黨團也可以給行政院意見做參考，屆時院會蘇院長也能跟各部會討論。

民眾黨團總召賴香伶也認為開議時間越早越好，目前院會要提特別條例，20日院會先通過，越早開議的話在一些議題的要求跟詢問也可以讓政院準備，若18日是立院開議日，可以讓行政院在院會內容補充充實。

國民黨團總召林為洲表示，也支持在18日就開議，因為主要是處理防疫特別條例，行政院版本大概會在20日出來，將來條例是不是要經委員會或是直接朝野協商，這還要討論，雖然18日跟21日差沒幾天，但這幾天可以增加討論時間，所以支持18日就開議。

對於在野黨有志一同要18日開議，柯建銘表示，這事情不需要在這裡強力爭執，過去歷屆的第一個會期開議日都是在中下旬，第二，現在所有行政部門跟各部會再投入疫情防治救災，所以他們也相當忙，這部分非常重要，開議以後他們可能要跑來這裡，這部分希望大家多斟酌考慮。

柯建銘表示，是不是拜託大家，這疫情的控制是大家一起面對的，也沒有說早3天晚3天之爭，拜託大家來思考，「這樣安排到最後持平而論，條例如何通過預算如何通過，時程的控制是最重要，所以拜託大家思考看看」。

國民黨團書記長蔣萬安表示，基本上希望能夠盡早在2月18日開議，既然民進黨團希望有較充裕的時間準備，「我們希望如果在2月21日開議，希望用多出來的時間，屆時院長來施政報告總質詢時，能夠就疫情的防疫狀況能有專章進行說明」；蔣說，站在國會立場跟民眾知的權益，應該可以了解行政院的防疫作為根相關措施。

對於蔣萬安的提議，柯建銘表示，行政院的施政報告是在疫情開始前送進來，「行政院會另外加一個冊子，專門來書面報告武漢肺炎的措施，除此之外，在口頭報告書裡面有所著墨，院長會花篇幅在口頭報告上」。

而邱顯智也說，不堅持開議日要18日，但也希望蘇貞昌來報告時，能針對疫情部分可以有專章、比較大的篇幅的報告，「剛柯總召提到他會有一個小冊子，應該有一個專章是針對紓困條例、防疫條例，他的範圍，還有要能解釋為什麼需要這樣的防疫條例，另外一個層次就是預算問題，就是說柯總召提到，通過後預算送進來」。

賴香伶也同意，強調接受執政黨的方向擬定，但是內容上也希望新增防疫到目前為止的檢視報告，包括執政黨都可以自我檢討有沒有疏失，同時提特別條例跟預算的目的，真正要能夠做到的方向跟內涵。

最後院長游錫堃表示，21日大家都能接受，但3大在野黨都希望施政報告能有專章，柯建銘回應，「一定會弄一個疫情報告，預算你們就問，他本來就要接受挑戰」。最後游錫堃確認，第10屆的開議日就決定2月21日星期五。

