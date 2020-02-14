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康美樓家族「20人聚餐6人已確診」　百名鄰居緊急撤離！

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎在香港出現社區傳播。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港青衣康美樓一對夫婦確診新冠肺炎，他們在大年初二曾與20名親戚在北角一間餐廳聚餐，參與飯局的人士相繼確診，他們居住的大樓百餘名住戶緊急隔離，今（14）日又再有1人確診，總共累計共6人確診。

綜合港媒報導，住在康美樓低層07單位的37歲夫婦，曾與親友到北角明星海鮮酒家吃飯，確診新冠肺炎後，一同吃飯的親友陸續確診，包含夫婦的岳父、岳父的小姨子、岳父外甥，14日再有1人確診，是一名41歲女病患，目前在律敦治醫院觀察。

康美樓相隔約10樓層的07單位先後有住戶感染新冠肺炎，港大醫學院傳染病學講座教授袁國勇指出，根據2003年SARS的經驗，病毒可在特定情況下透過空氣傳播，當年「淘大花園」就因未將U型隔氣管放水，導致病毒透過排泄物與廢水傳播，經過調查，康美樓的U型管設計完好，但「糞渠排氣管」卻接駁至室內未密封，不能排除病毒經此傳播。

▲▼ 香港康美樓。（圖／路透社）

▲香港康美樓。（圖／路透社）

香港運輸及房屋局局長陳帆指出，初步發現307單位曾自行改裝排氣管，將再進行深入調查。香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，康美樓現時有逾百人接受檢疫，當局曾在康美樓排氣管接駁位及沙井取樣本，化驗結果全部陰性。

由於擔心有糞管傳播可能，目前康美樓A07號住戶全部緊急撤離，但仍有一戶拒絕離開。張竹君指出，撤離安排主要是方便食環署清潔消毒及讓房署檢查氣體喉管，目前已優先為拒絕撤離住戶檢查，其他單位的喉管也已進行檢查，有問題的已安排補救，希望住戶可以早日回家。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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