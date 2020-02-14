防堵新冠肺炎！外來人口不懂防疫、買口罩　海山警臨檢宣導

▲海山警方到外來人口餐廳等場所臨檢並宣導防疫措施。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續延燒，新北市政府警察局外事科及海山分局13日晚間實施臨檢稽查勤務，針對轄區數處外來人口易聚集出入的場所及熱點，過程中未查獲店家從事違法行為，但發現店內服務人員鮮少佩戴口罩，也不甚了解新型冠狀病毒肺炎的防疫措施，當場給予指導，避免疫情出現破口。

全民防疫是現在最大的共識，為讓外來人口（移工）及新住民們了解相關防疫政策，避免在臺的外國朋友增加感染風險，警方向店內員工及在場的客人宣導口罩購買方式，並請店家協助以母語宣導防疫事項，張貼疫情通報。

此外，如發現親友出現疑似新型冠狀病毒肺炎的症狀，可撥打免付費防疫專線1922，或是勞動部1955專線進行通報；也提醒婦幼安全，若有受暴受虐情事，可撥打113專線求助。

警方提醒，隨著新型冠狀病毒肺炎在各地的確診人數持續攀升，在臺的外國人若從事室內接待等需與人近距離接觸的工作，最好配戴具有防病毒功能的外科口罩，而目前口罩的銷售管道僅有健保藥局，外國朋友如不方便前往購買，也可委託親友持居留證或入出境許可證代購，一週每人每張證件能購買兩片口罩。