吸確診病患的二手菸會被感染嗎？專家直言「有風險」…建議遠離

▲專家建議吸菸最好保持距離 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

吸了新冠肺炎患者的二手菸會被感染嗎？中國疾控中心環境所研究員張流波表示，「根據目前認知，新冠病毒主要傳播方式是飛沫、接觸傳播，二手菸不是飛沫傳播的方式；但需要注意的是，如果吸了患者二手菸，說明你們離得很近，那麼就可能產生飛沫傳播的風險，所以還是有風險的，建議不要扎堆吸菸，吸菸時候還是需要保持一定距離。」

據了解，「直接傳播」是指患者噴嚏、咳嗽、說話的飛沫，呼出的氣體近距離直接吸入導致的感染。「接觸傳播」是指飛沫沉積在物品表面，接觸污染手後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致感染。

▲新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

此前，武漢大學醫學部病毒研究所教授楊占秋對此表示，根據目前的情況看，新型冠狀病毒傳播方式會不斷更新，主要是「我們對全新的病毒瞭解還不夠深入」。

大陸呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存13日表示，鍾南山團隊在P3實驗室中，從中山大學附屬第五醫院一例重症感染患者的糞便樣本中，分離了活的冠狀病毒，提示新冠肺炎傳播可能有新途徑。不過，大陸國家衛健委強調，從患者糞便中分離出病毒，並不意味著主要傳播途徑發生變化。