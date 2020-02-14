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菲律賓嗆聲拒撤禁令　柯文哲：在台11萬菲人都不要回家？

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記者陳家祥／台北報導

菲律賓日前對台灣祭出禁令，總統杜特蒂13日更進一步表態拒絕解除對台灣的「旅行禁令」，並宣稱該決策與「一中原則」無關。對此，台北市長柯文哲說，國際也不是比嗆聲的，查一下菲律賓在台灣也有11萬人，「不然就是11萬人都不要回家也不要來，出去都不准再來」，國家與國家之間應禮尚往來。

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，菲律賓總統杜特蒂13日以「關切菲國人民健康」為由拒撤對台禁令，杜特蒂發言人潘尼羅（Salvador Panelo）表示，台灣可以儘管取消免簽 。

對此，柯文哲上午出席士林官邸鬱金香展開幕典禮前受訪表示，國際也不是比嗆聲的，查一下菲律賓在台灣也有11萬人，「不然就是11萬人都不要回家也不要來，出去都不准再來」。

「我想是這樣，國家與國家之間，禮尚往來。」柯文哲說，奇怪，其實台灣是不需要禁飛，因為我們還沒有社區感染沒有理由禁飛，「所以…，這很奇怪，還是用務實科學的態度處理這些問題」。

 ▲▼柯文哲出席2020士林官邸鬱金香展。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲出席2020士林官邸鬱金香展。（圖／記者湯興漢攝）

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