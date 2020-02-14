無症狀感染者要集中隔離14天！　衛健委：確診前「不需要對外公佈」

▲醫護人員在照顧病人。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散，先後傳出無症狀病例，對此大陸國家衛生健康委副主任曾益新14日指出，症狀感染者核酸檢測陽性，就有排出病毒的可能性，有可能引發傳播，但是概率會小一些，「按照規定，無症狀感染者不需要對外公佈，但是如果在隔離期間發生發燒、咳嗽等症狀，要轉為確診病例報告，並對外公佈。」

▲近期相繼傳出無症狀病例。（圖／翻攝自微博／武漢中心醫院）

在14日的大陸國務院聯防控機制舉行發佈會，國家衛生健康委副主任曾益新指出，無症狀感染者核酸檢測陽性，就有排出病毒的可能性，有可能引發傳播，但是概率會小一些；各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者應當對其進行集中隔離14天，2個小時內進行網路直報，縣區級疾控機構在接到報告後，24小時內要完成個案調查，及時進行密切接觸者登記並隔離。

曾益新表示，按照規定，無症狀感染者不需要對外公佈，但是如果在隔離期間發生發燒、咳嗽等症狀，要轉為確診病例報告，並對外公佈。

另外，曾益新也在會上介紹了醫護人員感染情況，截至2月11日24時，全國醫務人員確診新冠肺炎1716例，佔全國確診病例3.8%，其中6人不幸死亡，佔全國死亡病例0.4%。湖北醫務人員確診新冠肺炎1502例，其中武漢1102例。