一線醫務人員確診1716例、6死　陸衛健委：因履職感染，認定為工傷

▲大陸第一線醫護人員遭感染肺炎可獲工傷保險補助。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委最新數據顯示，截至11日24時，全國醫務人員新冠肺炎確診病例1716例，佔比3.8%。其中有6人不幸死亡，佔死亡病例的0.4%。衛健委副主任曾益新今（14日）表示，醫護和相關工作人員因履行工作職責感染新冠肺炎或導致死亡，明確認定為工傷，依法享受工傷保險待遇。

▲大陸國家衛建委副主任曾益新。（圖／翻攝澎湃新聞）

大陸國務院下午14時舉行新冠肺炎疫情聯防聯控機制記者會，會中公布一線醫務人員確診及死亡病例數據。為提升醫務工作人員權益，曾益新表示，將對參加防治工作的醫務人員和防疫工作者給予臨時性工作補助，並提高衛生防疫津貼標準，及向防疫任務重、風險程度高的醫療衛生機構核增不納入基數的工作補貼。

▲武漢中心醫院的工作人員穿上防護服。（圖／環球時報）

此外，衛健委、人社部及財政部三部門也聯合發佈《關於改善一線醫務人員工作條件切實關心醫務人員身心健康的若干措施》。文件提到，有歧視孤立一線醫務人員及其家屬行為者，要及時進行批評教育，情節嚴重的依法予以處理，對在疫情防控工作中傷害醫務人員者，要堅決依法嚴肅查處，維護正常醫療衛生秩序。

至於因疫情防控不能休假的醫務人員，文件中提到，防控任務結束後，由所在醫療衛生機構「優先安排補休」。需要緊急補充醫護人員等疫情防控工作人員的相關醫療衛生機構，也可簡化招聘程序。

