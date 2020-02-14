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滯留湖北台商喊要回家！蔡英文回應「小明」爭議：疫情掌握最優先考量

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記者蔣婕妤／台南報導

針對滯留在中國大陸的台商陳情「要回家」，總統蔡英文14日回應「小明的故事」爭議時強調，現階段以疫情掌握為最優先考量，也會本於照顧國民福祉原則，盡力找出方法讓人民回來。

新冠肺炎（COVID-19）在大陸疫情嚴重，多地封城或實施社區管理，而當中最嚴重的湖北仍有許多被迫滯留的台灣人，在第一批包機回來之後，仍在苦苦等待第二批包機，他們今（14）日召開記者會呼籲「讓我回家！回家的路有你的陪伴我不孤單！—呼籲蔡總統讓我們國人回家」。

針對陸委會「小明的故事」惹議，蔡英文今視察「台灣菸酒公司隆田酒廠」受訪時回應表示，相關決策是由權責單位本於自己的部會專業做的決定，不過後來考量到疫情，是否充分考量進去值得進一步討論，所以請指揮中心以疫病疫情角度來看決策，「我們現在整個決策，都是以疫情掌控為最優先考量，整個決策核心也是在指揮中心。」

至於滯留湖北台商喊話想回家，蔡英文重申，原則是檢疫優先，也會持續透過管道跟對方溝通，「要讓疫情風險能夠降到最低、最大程度的管控，這是我們的原則，希望雙方本於照顧人民，尤其是對方，本於照顧人民、照顧我國人民的福祉，我們能夠盡力找出方法，讓我們的人順利接回來。」

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲滯留湖北台灣人及陸配的家屬。（圖／ETtoday新聞雲直播）

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