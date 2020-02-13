睽違8個月終於出席院會　韓國瑜怨「提紓困需求被外界酸言酸語」





▲韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜暌違近8個月後，13日終於再度出席行政院會，這是韓國瑜上任市長以來的第三次親自出席院會。韓國瑜這次出席院會沒有受訪，據轉述，他在會議中提出怨言，稱自己面對新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）提出紓困需求，卻被外界酸言酸語。

韓國瑜上任高雄市長以來，過去曾兩度出席行政院會，第一次是剛上任市長、行政院長還是賴清德時期。第二次則是去年6月13日，為了登革熱疫情北上跟行政院長蘇貞昌請款，不過兩人卻隔空互槓，韓國瑜更因為不滿院會中被拍攝，憤而拒絕出席院會。

韓國瑜暌違近8個月後，終於再度北上參加行政院會。不過，高雄「罷韓」二階連署持續展開中，截至11日晚間，已經突破22.8萬法定門檻，達到23萬753份，也讓他這次出席院會再度引發關注。

韓國瑜這次出席院會沒有受訪。據轉述，他在會中聽完各部會報告後，讚賞報告內容很扎實，接著他提到因為武漢肺炎造成民眾恐慌，有搶購口罩、衝擊產業等狀況，希望中央能夠協助。

另外，韓國瑜也在會中抱怨，他稱自己在數十天前就說有紓困需求，不過卻被外界酸言酸語，如今中央將提出紓困案，希望能進一步協助高雄。