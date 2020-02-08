敗選後不見了？張善政「好奇我在哪嗎？」自曝照片：我在美國

▲張善政指出，他這陣子在美國。（圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2020大選已塵埃落定，總統蔡英文以817萬票的高票連任成功。隨後，前行政院長張善政在臉書上詢問，是否有人好奇「我都在做什麼嗎」，接著他自問自答稱，這陣子前往美國，與數字王國的執行長謝安會面，希望對方能引進更多與台灣的合作。

張善政臉書上的貼文如下：

#我在美國

#我想做些什麼

#元宵開心大家快樂

今天去位於離好萊塢沒有多遠的電影特效公司數字王國公司參觀，全球四大電影特效公司中，數字王國是唯一獨立且上市的。(其他三家一家屬於迪士尼，一家屬於SONY，一家屬於紐西蘭政府)董事長周永明，是緬甸來台讀書僑生，曾任宏達電執行長。執行長謝安，也是出身台灣。

數字王國是由曾導演鐵達尼號的James Cameron創立，著名影片變形金剛、復仇者等的特效都是由其操刀，得獎無數，在電影特效技術上有其國際領先的重要地位。另外它的「虛擬人」技術也是舉世矚目，曾經成功應用在鄧麗君與周杰倫演唱會上。尤其近年開始鑽研用人工智慧精進人臉特效，更是獨特。數字王國設在台灣的人工智慧研發部門，更是周永明與謝安費心說服股東所爭取到給台灣展現能力的重要基地。

▼張善政在美國與數字王國的執行長謝安會面。（圖／記者林敬旻攝）



我與謝安聊未來發展，特別鼓勵他能引進更多與台灣的合作。台灣許多年輕人對電腦多媒體製作非常投入，但是限於市場與國際管道，發展受限，非常可惜。數字王國可以在這方面協助台灣與國際接軌，讓台灣年輕人這方面的能力能受到國際的青睞。謝安答應近期再來台灣，屆時再詳細討論進一步與台灣的搭配方式，如果能夠順利，或許可以為台灣多媒體電腦動畫與特效學校、產業帶來一股新氣象。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

▼張善政在美國與謝安見面。（圖／翻攝張善政臉書）

