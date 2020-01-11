快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席　國民黨現場部署百名警力

記者羅婉庭／台北報導

第15任總統、副總統選舉11日舉行投開票，國民黨總統候選人韓國瑜大幅落後，國民黨中央黨部氣勢低落，區域立委成績也比預期要差，砲火已指向國民黨主席吳敦義。吳敦義不排除晚間8點宣布請辭黨主席 ，國民黨中央黨部現場警力增加中。

因此，俗稱的「八德夜市」不排除開張，支持者互相動員、包圍國民黨中央黨部抗議。現場的警察也約在下午六點陸續抵達，保一總隊支援三個分隊，警力約為下午的兩倍。

韓國瑜的票數自開票以來持續落後，且差距不斷拉大，聚集於國民黨中央黨部前廣場的開票晚會的氣氛，從慷慨激昂隨著時間愈趨冷卻，群眾神情也從緊張轉為落寞。

依照此情勢，韓國瑜可能輸超過兩百萬票，被韓粉包圍的「八德夜市」可能開張。為了維護秩序，中山分局部署了100名警力，分局出動40人，保一支援三個分隊，總共約120 人，但分局原本就是這樣規劃，並沒有因為開票結果增設警力。

稍早，挑戰台南第六選區的國民黨前主席洪秀柱宣布敗選感言，強調這次的選舉從一開始就亂了套，國民黨初選選舉規則改了又改，黨主席絕對要為選舉結果負起最大的責任。至於吳敦義是不是應該要負責辭職下台，洪秀柱表示，黨內有黨內的機制，該怎麼做就怎麼做。

洪秀柱表示，必須要毫不客氣地指出來，選到這個樣子，當家的當然有責任，國民黨必須要檢討。



晚間六點半統計：

總統票：

韓國瑜：284萬4133票

蔡英文：409萬2212票



政黨票：

國民黨：1112135，得票率33.46%

民進黨：1201647，得票率 36.15%

▲2020國民黨開票之夜，國民黨黨部警力進駐。（圖／記者湯興漢攝)

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／記者林敬旻攝）