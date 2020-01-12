韓國瑜回高雄兌現承諾　中生代醞釀改革拱朱立倫為新共主

▲朱立倫在2020總統、立委大選扛起全國輔選重任。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨韓國瑜在2020總統大選中慘敗，被認為已經不具選黨主席的正當性，且即將面臨罷免案，黨內中生代也高呼改革、接班。在昨晚開票結束後，黨籍立委馬上開出第一槍，點名前新北市長朱立倫參選下一屆黨主席。對此，韓辦也表示，韓國瑜接下來只專心市政。

黨主席吳敦義在11日晚間宣布將與黨一級主管總辭，下週將請求中常會准許總辭。對於黨主席改選及黨內改革工作，韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜將回到高雄市政崗位，全心做好高雄市政，完成他對高雄市民的承諾，現在並沒有考慮其他事情。

國民黨立委林為洲勝選後受訪表示，朱立倫算是中生代，能成為黨與年輕世代的連結橋梁，也擔任過縣市長、參選過總統、擔任過黨主席，在他任黨主席期間，拉拔許多年輕黨員，不論在選戰、黨務經驗都很豐富，資歷完整，是適合的人選，國民黨應進行內造化轉型，讓決策更接地氣。

被視為挺吳派的中常委也認為，朱立倫是相當適合接班的人選之一，他也最具資歷與聲望，應接下改革重任，全速培養年輕勢力，帶領國民黨再戰2024。另外，前台北縣長周錫瑋也被點名，這次大選沒有功勞也有苦勞，也是接棒人選。

國民黨初選分裂後，敗選的朱立倫誓言成為黨內黏著劑，並在大選期間接下國民黨全國輔選重任。朱立倫在大選期間，前後共累計了215場輔選，包括掃街、造勢助講等，但結果還是不如預期，最後韓國瑜以261萬票的差距敗給總統蔡英文，他也在韓國瑜宣布敗選之後，前往高雄向他致歉與安慰，在此之前，他多次喊話吳敦義帶領國民黨改革、重用青年，讓社會看見國民黨的改變。