　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長爆親眼見「瓜分921賑災物資」　慈濟反擊...當年援助明細曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼921地震,雲林縣斗六市觀邸大樓倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

▲當年921震垮了無數個家庭，奪走2000多人性命。（圖／慈濟基金會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

慈濟基金會日前海外動員，將30萬個口罩和14000件醫療防護衣捐助大陸，掀起批評聲浪。館長陳之漢雖認同善舉，不過同時也爆料，當年921大地震後，民眾捐給災民的物資，最後都落入高官與慈濟的口袋；對此，慈濟貼出賑災、援助明細反擊。

晚長昨晚直播中透露，當年這場災難重創台灣之際，身為職業軍人的他，在台中一處受災地點，協助發放物資給災民，由於各地民眾愛心大爆發，所以各種生活必需品應有盡有。

請繼續往下閱讀...

▲▼921地震,台中東勢王朝。（圖／慈濟基金會提供）

▲921地震造成台中東勢王朝倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

他回憶道，那時居民都分配完了，操場上還剩下一半的物資，結果後來軍警消高層、民意代表，還有慈濟人員陸續開來私家車，來載走那些物資，「我講真的，我親眼所見，因為我就是發放物資的人！」

對此，慈濟貼出「921大地震賑災復健專案」，上面清楚列出援助項目、服務據點、緊急醫療援助、賑災物資與熟食供應等，表示當年以30個救災服務中心為集結全省物資的據點，在最短時間內打包5萬份含帳棚、睡袋、毛毯、水、乾糧、奶粉、照明設備等，送入重災區，「截至1999年9月27日，服務逾130萬人次。」

▲物資援助與熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

▲物資援助與熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

另外，針對這次慈濟捐30萬個口罩給大陸一事，陳之漢認為，「如今慈濟也不是真心要幫助中國，只是在做一個投資，等之後獲得中國人更大的回報」，同時他也強調，雖然這是好事，但畢竟是台灣人養大的，「既然有能力為何不調30萬個口罩給台灣？甚至以收購的原價來販售都可以。」

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
新確診病例驚爆不在「台人原先登機名單」內！徐正文：突然多3個
看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了陸配、家人
武漢男自願接醫護上下班！感染4天離世…馬上火化家人見不到最後
口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人趕製　網見薪資嘆：難怪買不
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了：已募集口罩幫助台灣！

鐵漢拭淚圈粉！陳時中牙醫出身「神猛號召力」評價曝光　台灣健保重要推手

酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸「糖尿病患每天都要用」：拜託留給真正需要的人

獨家追蹤／內臟都燒到40度！　武漢首例確診台商「金先生」盼回台診治

影／光南宣布：免費發50萬片口罩「全台都有」！25門市分布圖公開

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

「世界夢號」4人有廣東旅遊史　3人已過14天隔離期另1人未下船

疫情釀台生無法返陸　教育部長：研議在台大學「隨班附讀」

喉嚨癢咳兩下「旁邊兩排椅子全空」　診所瞬間剩他一人：大家拔腿而出

日10確診鑽石公主號「1/31曾停靠基隆港」　港務公司證實：有2694人下船了

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

「世界夢號」4人有廣東旅遊史　3人已過14天隔離期另1人未下船

疫情釀台生無法返陸　教育部長：研議在台大學「隨班附讀」

喉嚨癢咳兩下「旁邊兩排椅子全空」　診所瞬間剩他一人：大家拔腿而出

日10確診鑽石公主號「1/31曾停靠基隆港」　港務公司證實：有2694人下船了

年後轉職潮！這「3星座」最適合自由業　到哪都能上班

口罩實名制6日上路！藥局動線規劃方式出爐　首日身分證尾數雙號先買

館長爆親眼見「瓜分921賑災物資」　慈濟反擊...當年援助明細曝光

延後開學不怕在家沒事做　教育部力推線上平台讓學習不中斷

口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人輪班趕製　網見薪資嘆：難怪買不到

新台灣隊長陳盈駿　亞洲最強5人選陳信安、林志傑入列

武漢肺炎燒全球！現代汽車零件短缺　南韓生產線停工

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

東海大學撞鬼事件改編！孟耿如親身實驗「靈異14階」　監視器曝驚悚畫面

湖人場館整理Kobe紀念物　清出1353顆籃球

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

寫歌為武漢肺炎祈福！《聲林》呂學翰「這個世界真美好」

生活熱門新聞

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

陳時中2度拭淚談確診再1例

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

館長霸氣捐100萬！　項目欄內容太感人

2縣市大雨特報入夜探12度　下波鋒面報到更強冷空氣接力

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

口罩缺貨關鍵數字曝！網見薪資嘆：難怪買不到

感冒媽跑10多間買不到口罩求救　1小時後結局感人

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

醫師分析武肺直侵下呼吸道　寶傑：完美病毒

更多熱門

相關新聞

黃珊珊：中央也公布林口、烏來

黃珊珊：中央也公布林口、烏來

台北市長爆料隔離地自後，連綠兩天神隱，低調不受訪，由副市長黃珊珊代打。黃珊珊5日受訪時強調，北市府只是希望公開透明，現在這些人回來了，大家也都知道他可能在林口、烏來，中央也公布了，此外，由於疫情險峻，柯文哲3月出訪東南亞的行程可能會取消。

安排包機大陸有敵意？ 邱垂正：兩岸共同努力很感謝

安排包機大陸有敵意？ 邱垂正：兩岸共同努力很感謝

大陸防疫封城一波波　傢俱大廠商億：延至18日復工

大陸防疫封城一波波　傢俱大廠商億：延至18日復工

美研發「單株抗體療法」抗疫情

美研發「單株抗體療法」抗疫情

為何公務員防疫照顧假「不支薪」　人事行政總處回應了

為何公務員防疫照顧假「不支薪」　人事行政總處回應了

關鍵字：

慈濟921大地震館長陳之漢賑災物資援助武漢肺炎口罩台灣防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面