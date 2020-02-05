館長爆親眼見「瓜分921賑災物資」　慈濟反擊...當年援助明細曝光

▲當年921震垮了無數個家庭，奪走2000多人性命。（圖／慈濟基金會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

慈濟基金會日前海外動員，將30萬個口罩和14000件醫療防護衣捐助大陸，掀起批評聲浪。館長陳之漢雖認同善舉，不過同時也爆料，當年921大地震後，民眾捐給災民的物資，最後都落入高官與慈濟的口袋；對此，慈濟貼出賑災、援助明細反擊。

晚長昨晚直播中透露，當年這場災難重創台灣之際，身為職業軍人的他，在台中一處受災地點，協助發放物資給災民，由於各地民眾愛心大爆發，所以各種生活必需品應有盡有。

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▲921地震造成台中東勢王朝倒塌。（圖／慈濟基金會提供）

他回憶道，那時居民都分配完了，操場上還剩下一半的物資，結果後來軍警消高層、民意代表，還有慈濟人員陸續開來私家車，來載走那些物資，「我講真的，我親眼所見，因為我就是發放物資的人！」

對此，慈濟貼出「921大地震賑災復健專案」，上面清楚列出援助項目、服務據點、緊急醫療援助、賑災物資與熟食供應等，表示當年以30個救災服務中心為集結全省物資的據點，在最短時間內打包5萬份含帳棚、睡袋、毛毯、水、乾糧、奶粉、照明設備等，送入重災區，「截至1999年9月27日，服務逾130萬人次。」

▲物資援助與熱食供應。（圖／慈濟基金會提供）

另外，針對這次慈濟捐30萬個口罩給大陸一事，陳之漢認為，「如今慈濟也不是真心要幫助中國，只是在做一個投資，等之後獲得中國人更大的回報」，同時他也強調，雖然這是好事，但畢竟是台灣人養大的，「既然有能力為何不調30萬個口罩給台灣？甚至以收購的原價來販售都可以。」

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