疲憊雙眼令人動容！官媒發文「給武漢市長暖暖心」...網怒：誰安慰老百姓

▲武漢市長周先旺先前召開開記者會說明防疫工作。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

記者曾俊豪／綜合報導

湖北武漢爆發新冠肺炎後，當地政府對疫情的處理手法備受抨擊。然而，湖北省官方媒體長江報業旗下的《漢網》12日以「疫流而上，何不多給武漢市長暖暖心」為題，發文力挺武漢市長周先旺，當中提到，「市長那雙疲憊的雙眼，眼神中透出的堅定，讓人動容」。不過，文章上線後，立刻招來大陸網友撻伐。

根據搜狗百科介紹，漢網（武漢漢網網絡傳媒有限公司）創建於1998年5月，是湖北省媒長江日報報業集團官方網站，也長江日報及旗下武漢晚報、武漢晨報等十餘家報刊在網路上的主要代表。換言之，漢網是湖北省媒旗下的新媒體平台。

這篇社論提到，2020年的春節，本應是千年一遇，卻因一場突如其來的疫情，打亂了全國各地民眾的計劃。武漢作為疫情的主要發源地，率先在全國做出了史無前例的封城，隨後全國各地紛紛發出重大突發公共衛生事件一級響應。嚴控措施之下，民眾的春節正常生活受到了極大的影響，於是網絡上眾多網友，將這一場疫情的矛頭，紛紛直指武漢市長，斥其為千古罪人。

▲湖北省媒發文「為武漢市長暖心」引起網友撻伐。（圖／翻攝微信公眾號漢網）

社論指出，有心的網友不難發現，但凡有關武漢，甚至全國的疫情新聞，評論下方無不充斥著譴責武漢市長的聲音，面對輿論的壓力，這位市長不得不多在各種場合做出解釋，甚至不惜「革職已謝天下」。

之後，作者「楊劍」話鋒一轉，表示自己「觀看直播聽到這句話時，再望向市長那雙疲憊的雙眼，眼神中透出的堅定，讓人動容，今天再看到這則視察疫情的新聞，再次為這位市長默默點贊，身居高位都能「疫」流而上，我們又為何不能停止口誅筆伐，多給武漢市長暖暖心呢？」

文章上線後，在網路上引起熱烈討論。雖然有人認為「這鍋都給周市長確實冤了」、「市長只是相信中科院的專家組」；但更多是抨擊文章立場，「媒體寫此文，是要把市長放在火爐上烤死」、「一字不落地看完了，試問，誰來安慰老百姓涼透的心？」、「25年的老黨員，對這篇文章嚴正提出批評！」

以下為「疫流而上，何不多給武漢市長暖暖心」全文：

2020年的春節，本應是千年一遇，卻因一場突如其來的疫情，打亂了全國各地民眾的計劃。武漢作為疫情的主要發源地，率先在全國做出了史無前例的封城，隨後全國各地紛紛發出重大突發公共衛生事件一級響應。嚴控措施之下，民眾的春節正常生活受到了極大的影響，於是網絡上眾多網友，將這一場疫情的矛頭，紛紛直指武漢市長，斥其為千古罪人。

有心的網友不難發現，但凡有關武漢，甚至全國的疫情新聞，評論下方無不充斥著譴責武漢市長的聲音，面對輿論的壓力，這位市長不得不多在各種場合做出解釋，甚至不惜「革職已謝天下」。

很多人說，疫情在全國的蔓延，武漢市長周先旺有不可推卸的主要責任，可是又有誰去理性看待這位市長背後的無奈？早在疫情發生12月，武漢已將相關情況上報國家衛生部門，專家組一行也深入到武漢調研，給出了初步結論，這位市長亦非專業醫學出身，遵從專家的建議有何錯之有？武漢市一個千萬人口級城市，又是湖北的首府，一舉一動關係全局，市長先生提出的依法披露，怎能就堵不住那些口誅筆伐的網友的悠悠眾口？當鐘院士說出人傳人時，這位市長又是冒著多大的政治風險，做出了史無前例的封城指令？

即便如此，面對網友「拖延封城時間」的指責，這位市長在面對央視直播，敢於說出「對於一個超千萬人口的大城市來說，封城是人類歷史上沒有的，可能會在歷史上留下罵名，但為了疾病的控制，為了有利於人類的生命安全，不惜革職以謝天下」，這需要多大的勇氣？我們又何必站在我們的自私角度去為難別人？

疫情面前，我們這位市長迎疫而上，時時奮鬥在一線，指導檢查抗疫工作，這些人用實際行動在向我們顯示著武漢人民打贏這場重大疫情的堅定決心，你們又怎麼忍心在背後用重重譴責的輿論，來寒這些勇士們的心？非常時期，戰勝疫情的曙光，也初露端倪，願我們這些身居家中的人們，少一些憤青，多一份理性，當你們看到，那雙因為過度勞累而被淚水打濕雙眼的時，何不多給武漢市長暖暖心！