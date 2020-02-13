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鍾南山團隊在糞便中檢出活病毒　專家：提示傳播可能有新途徑

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▲鍾南山。（圖／翻攝央視）

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸呼吸疾病國家重點實驗室副主任趙金存13日表示，團隊在P3實驗室中，從中山大學附屬第五醫院一例重症感染患者的糞便樣本中，分離了活的冠狀病毒，提示新冠肺炎傳播可能有新途徑。不過，大陸國家衛健委強調，從患者糞便中分離出病毒，並不意味著主要傳播途徑發生變化。

趙金存指出，團隊的這個發現不是偶然，因為今日李蘭娟院士團隊也有類似發現，「患者糞便中存在活的新型冠狀病毒是一個現象，提示新冠病毒傳播可能有新途徑，但是否會造成人與人之間傳染，還要進一步研究。」

▼ 香港康美樓疑有住戶因「糞管未密封」染病。（圖／路透社）

▲▼ 武漢肺炎,香港,康美樓,青衣。（圖／路透）

對於廣州醫科大學從患者糞便中分離出病毒，大陸國家衛健委發言人米鋒13日表示，部分病例早期症狀中，有腹瀉等胃腸道症狀，患者糞便標本中核酸檢測陽性或分離到病毒，提示感染新冠病毒後，病毒在消化道內也可以增殖。

但米鋒也強調，通過對病例臨床表現分析表明，不管患者消化道症狀是初發症狀，還是併發症狀，該病最主要的目標器官仍為呼吸道，肺炎仍是最主要的臨床表現。

米鋒指出，糞便中分離到病毒，並不意味著該病主要傳播途徑發生變化，「目前還是以呼吸道、接觸傳播為主，消化道（糞、口）傳播在全部傳播中的作用和意義仍需進一步觀察和研究。」

▼蓋上馬桶蓋才沖水，能減少病毒擴散機會。（圖／記者許力方攝）

▲▼公廁、廁所、馬桶。（圖／記者許力方攝）

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