30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了：已募集口罩幫助台灣！

▲戴口罩成了全民運動，有限的物資卻也引發「口罩之亂」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

慈濟基金會為了協助中國大陸對抗新型冠狀病毒（2019-nCoV），海外動員募集了醫療物資，第一批先捐出30萬個口罩和14000件醫療防護衣。鑒於台灣近日發生「口罩之亂」，消息一出網路上出現部分批評聲浪；慈濟今（4）日發聲明回應，強調從未從台灣本地輸出口罩，海外志工也已募集口罩準備幫助台灣。

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本站新聞〈慈濟募集醫療物資 30萬口罩、上萬件防護衣捐大陸〉報導，慈濟基金會募集了30萬個口罩、14000件醫療防護衣運抵大陸，佛光山星雲文化教育公益基金會聯合國際佛光會已有70萬個口罩送抵大陸重災區。

慈濟基金會4日聲明指出，2019新型冠狀病毒疫情全球擴散，確診病例已經超過20,000例，往生人數超過400人，還有數千人在重症治療中；台灣共計10名確診病例，幸好患者病情都很穩定。

▲慈濟基金會募集了30萬個口罩、14000件醫療防護衣運抵中國大陸。（圖／翻攝自慈濟微博）

慈濟表示，目前在全球60個國家地區均有在地志工，在中國大陸傳出嚴重疫情之後，海外和中國大陸慈濟志工發揮人道精神，迅速透過管道向印尼、馬來西亞、美國及泰國等地區募集口罩等防疫物資，運至中國大陸後由當地志工協助送往急需的醫療單位。

聲明提到，慈濟配合政府相關政策規定，並未從台灣本地輸出口罩等防疫物資至中國大陸及海外。至於台灣近日口罩短缺的需求，慈濟人本著自助助人、全球同心共濟弭災疫的精神，「海外慈濟志工已募集口罩幫助臺灣」。

慈濟最後引用疫情指揮中心宣導，強調台灣目前並無發生社區性傳染，呼籲民眾不用搶購口罩，「祈願人人虔誠茹素，祝福全球疫情早日消弭，吉祥平安。」