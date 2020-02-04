　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了：已募集口罩幫助台灣！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲戴口罩成了全民運動，有限的物資卻也引發「口罩之亂」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

慈濟基金會為了協助中國大陸對抗新型冠狀病毒（2019-nCoV），海外動員募集了醫療物資，第一批先捐出30萬個口罩和14000件醫療防護衣。鑒於台灣近日發生「口罩之亂」，消息一出網路上出現部分批評聲浪；慈濟今（4）日發聲明回應，強調從未從台灣本地輸出口罩，海外志工也已募集口罩準備幫助台灣。

請繼續往下閱讀...

本站新聞〈慈濟募集醫療物資　30萬口罩、上萬件防護衣捐大陸〉報導，慈濟基金會募集了30萬個口罩、14000件醫療防護衣運抵大陸，佛光山星雲文化教育公益基金會聯合國際佛光會已有70萬個口罩送抵大陸重災區。

慈濟基金會4日聲明指出，2019新型冠狀病毒疫情全球擴散，確診病例已經超過20,000例，往生人數超過400人，還有數千人在重症治療中；台灣共計10名確診病例，幸好患者病情都很穩定。

▲▼慈濟捐贈30萬口罩、上萬件防護衣到大陸。（圖／翻攝自慈濟微博）

▲慈濟基金會募集了30萬個口罩、14000件醫療防護衣運抵中國大陸。（圖／翻攝自慈濟微博）

慈濟表示，目前在全球60個國家地區均有在地志工，在中國大陸傳出嚴重疫情之後，海外和中國大陸慈濟志工發揮人道精神，迅速透過管道向印尼、馬來西亞、美國及泰國等地區募集口罩等防疫物資，運至中國大陸後由當地志工協助送往急需的醫療單位。

聲明提到，慈濟配合政府相關政策規定，並未從台灣本地輸出口罩等防疫物資至中國大陸及海外。至於台灣近日口罩短缺的需求，慈濟人本著自助助人、全球同心共濟弭災疫的精神，「海外慈濟志工已募集口罩幫助臺灣」。

慈濟最後引用疫情指揮中心宣導，強調台灣目前並無發生社區性傳染，呼籲民眾不用搶購口罩，「祈願人人虔誠茹素，祝福全球疫情早日消弭，吉祥平安。」

ET快訊
30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了
獨家直擊／杭州封城第一天！破木板擋社區大門　廣播狂放送「不要
武漢台商隔離中視訊致謝　感動防疫員「等我們入睡才走」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

生力軍來了！16名國軍支援華新口罩廠　日增3萬片產能

30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了：已募集口罩幫助台灣！

228連假國道疏導措施出爐　每日0至5時免收費、國5高乘載管制

桃市大專院校3月2日開學名單出爐！元智、新生5日決議後公布

載過3名武漢肺炎患者！知情人士爆：世界夢號2/3停基隆港曾放旅客下船觀光

兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習觀眾喜好

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

生力軍來了！16名國軍支援華新口罩廠　日增3萬片產能

30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了：已募集口罩幫助台灣！

228連假國道疏導措施出爐　每日0至5時免收費、國5高乘載管制

桃市大專院校3月2日開學名單出爐！元智、新生5日決議後公布

載過3名武漢肺炎患者！知情人士爆：世界夢號2/3停基隆港曾放旅客下船觀光

兩廳院售票系統升級！選位可「視野預覽」、AI智慧學習觀眾喜好

aifian攜手嘟嘟房以「數據經紀人AI嘉嘉」　實現汽機車「秒貸」Fintech服務

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

宅在家動手指防疫好安心！台拍網站逛好逛滿　2020經典藍色系穿搭時尚上身

武漢肺炎免驚！房仲分析看屋量逆勢上升　「市場還算理性」

6搶1／中國想來台參賽　致電棒協關心武漢肺炎防疫措施

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

捷運站出口整修將影響人潮　金鳳錦燒鵝開業半年就結束營業

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

武漢返英僑胞「隔離所開趴」！　她吐真話：台灣防疫夠棒了

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

0算奇數還偶數？衛福部小編爆笑答

7天限購2片口罩　日人：比我們好

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

一口水都沒喝！陳時中心疼醫護：腰都彎了、直不了

口罩實名制　台灣上海妹吐真心話

台商武漢包機「搭乘價格」曝

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

機棚再開門！247人返國包機內部畫面曝

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎免驚　房仲分析「市場還算理性」

武漢肺炎免驚　房仲分析「市場還算理性」

武漢肺炎爆發時，適逢過內過年期間，房仲業者觀察年後來店看屋狀況，似乎未受到疫情影響，反而因農曆春節期間各店都休息因素，待一開工後，不少想看屋的客戶，在此時積極看屋、下斡旋，所以部分門市的來店客，反而有增加趨勢。

中國想來台打6搶1　關心肺炎措施

中國想來台打6搶1　關心肺炎措施

快問快答／63.6％網挺公開台商隔離地

快問快答／63.6％網挺公開台商隔離地

謠言抹黑民進黨發國難財　顏若芳提告加重誹謗

謠言抹黑民進黨發國難財　顏若芳提告加重誹謗

16名國軍支援華新口罩廠　日增3萬片產能

16名國軍支援華新口罩廠　日增3萬片產能

關鍵字：

慈濟慈濟基金會武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面