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獨家追蹤／內臟都燒到40度！　武漢首例確診台商「金先生」盼回台診治

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情衝擊大陸醫療體系。（示意圖／路透社）

記者曾俊豪、魏有德、洪巧藍／台北—武漢連線報導

《ETtoday新聞雲》先前獨家披露，湖北武漢出現第一起台商確診個案，這位「金先生」迄今仍在跟新型肺炎奮鬥。他今天（4日）受訪時提到，自己仍然反覆發燒，「身體溫度、內臟溫度都是39度、40度」，除了2個孩子有機會搭第二批包機返台，只希望政府能讓在大陸確診的台灣民眾回台診治。

《ETtoday新聞雲》2日獨家報導，武漢當地出現第一例確診台商個案，除了金姓台商本人確認感染新型冠狀病毒肺炎之外，他的陸籍配偶也同樣確診，岳母則是出現發燒症狀。所幸6歲跟12歲的小孩健康狀況正常，暫時由岳父代為照顧。

金先生晚間受訪指出，今天一整天，自己的體溫持續忽高忽低，一旦體溫飆高便會陷入昏迷。他說，「身體溫度、內臟溫度都是39度、40度，已經從1月20幾號燒到現在，全身都燒，頭腦也燒，無法思考。」

他表示，2個小孩應該可以搭第二梯次包機回台，不過，由於岳父無法隨行，只能透過台協與台辦協助，派車接兩個小孩去搭飛機，「回台後要隔離，怎麼隔離，我也不清楚。」

金先生指出，目前最希望小孩平安返台，至於自己，則是等等看有沒有機會搭乘第三批的包機。當記者詢問，有無想過以「醫療專機」模式返台，他回應，醫療專機費用很高，負擔不起，「只希望政府提供人道援助，或是把在湖北剩下有確診的一併接回。」

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,專機滑行中。（圖／記者李毓康攝）

▲247名武漢當地台灣民眾3日晚間搭乘專機返台。（圖／記者李毓康攝）

事實上，金先生自己也清楚，醫療專機回台對確診或是疑似感染的台灣人來說，都是不現實的想法。他坦言，這次疾管署很嚴格，不僅是確診，連只要有接觸到確診病人的人都不能搭機，「因此得看政府要不要把所有台灣人都收回去，看政府，而不是醫療包機問題。」

據了解，自武漢返台的台灣民眾若無症狀，需送往檢疫場所進行14天嚴格的「一人一室」隔離檢疫措施，也備有「家庭房」方便親子同室。若僅有孩童單獨自武漢返台，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥回應，小孩需要大人照顧一般醫院就會放在同一個病房，指揮中心同意安排家人一同隔離照顧。

至於發燒台商本人，莊人祥表示，陸委會跟海基會會針對病例積極協商討論，但得視案情況做決定。

只不過，在金先生的採訪之後，第一批返台的247名台灣民眾裡，也爆出一起確診病例，衛福部長陳時中甚至激動落淚，擔憂抗疫防線可能被衝破。在這樣的背景下，金先生想要返台的心願，短期內勢必難以實現。

▲▼武漢撤回台灣包機全面檢疫，1台商緊急送往桃園醫院，急診室外設置帳篷。（圖／記者陳以昇攝）

▲首批自武漢返台的247人出現一例確診個案。（圖／記者陳以昇攝）

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