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光南宣布：免費發50萬片口罩「全台都有」！25門市分布圖公開

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▲▼光南發口罩。（圖／記者邱偉倫攝）

▲近日的口罩之亂累壞全民，光南決定免費發口罩。（示意圖／記者邱偉倫攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣近期發生口罩之亂，不少民眾在超商、藥妝店排隊買口罩，讓讓中央疫情指揮中心3日緊急宣布，2月6日起，民眾能夠持健保卡前往藥局買口罩，但7天限買2片。對此，知名批發連鎖店「光南」在臉書上說明，為了與台灣民眾一同防疫，將免費發放50萬片口罩，每人限領5片，只要在7日、8日到指定門市，就能領取。

批發商店「光南」在臉書上指出，為了回饋台灣鄉親，全台將發放50萬片防護口罩，每人限領5片，這些口罩將分2批發放，時間為7日的上午11點起，以及8日的上午11點起，發完為止。

請繼續往下閱讀...

能夠領取口罩的門市如下

基隆：

基隆市仁愛區忠一路12號

台北：

台北市中正區許昌街40號

台北市中正區羅斯福路四段114號

新北：

新北市三重區重新路二段69號

新北市永和區永和路二段116號1-2樓

桃園：

桃園市桃園區成功路一段21號

桃園市中壢區中山路100號

桃園市中壢區中正路82號(光南流行生活館)

新竹：

新竹市東區民族路15號

台中：

台中市北區三民路三段125號

台中市西屯區福星路427號B1

台中市豐原區中正路145號

彰化：

彰化縣彰化市中正路一段559號

彰化縣員林市中山路二段52號‬

雲林：

雲林縣斗六市民生路185號

嘉義：

嘉義市西區中山路490號

台南：

台南市東區北門路一段146號

高雄：

高雄市岡山區溪東路2號

高雄市新興區文橫一路17號

高雄市苓雅區三多三路224號

高雄夢時代(藍鯨館):高雄市前鎮區中華五路789號2F(光南流行生活館)

屏東：

屏東縣屏東市永福路31號

屏東縣潮州鎮新生路63號

宜蘭：

宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號

花蓮：

花蓮縣花蓮市中正路535號

台東：

台東縣台東市中華路一段431號

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