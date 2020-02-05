　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵漢拭淚圈粉！陳時中牙醫出身「神猛號召力」評價曝光　台灣健保重要推手

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，昨在記者會上沮喪拭淚的一幕，讓外界不捨與動容。談到陳部長，牙醫出身的他在醫界有「大老」之稱，在同仁眼中，他決策快、貫徹力高、思路清晰，且擁有面對強權也不退縮的霸氣。

為了抵抗武漢肺炎來勢洶洶的疫情，陳時中不眠不休坐鎮指揮中心，在第一批滯留武漢的台商深夜包機返台後，他落淚哽咽表示，「同仁真的很努力，不希望看到這樣的結果」，而這般鐵漢柔情讓全民心疼，灌爆臉書替他打氣。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛福部長陳時中 。（圖／記者范綱儀攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者范綱儀攝）

台北醫學院牙醫系畢業的他，曾任衛生署副署長，亦是健保制度重要推手之一，當年推動牙醫總額制時，他就展現了強大的號召力與整合力。一名醫界相關人士曾表示，陳很有遠見，也願意傾聽別人說話。

陳時中在牙醫界相當有影響力，就連民間監督健保聯盟的公民團體，對他也是讚譽有加。有社運人士談到陳部長時，盛讚他腦筋靈活、容易溝通、效率也很高，而且少了一種醫師常有的傲氣。

▲▼C肝,肝炎,超音波,B肝,腹部超音波。（圖／記者嚴云岑攝）

▲C肝篩檢是陳時中重要政績，也是他自認最有感的一項。（圖／記者嚴云岑攝）

2017年，陳時中出任衛福部長，而最讓他驕傲的政績，就是C肝根除計畫，在他的鞭策下，C肝預算逐年增 加，他指出，C肝是少數用藥物可以根除的疾病，隨著用藥量下降，就能把騰出的錢，投入免疫療法、治癌新藥上，「WHO說要在2030年消除C肝，台灣要提早到2025年，這樣我們的經驗，就可以在國際間成為亮點。」

當然，陳部長的願景絕不僅於此，他還希望透過社會安全網擴建，從前端找出高風險病患，做進一步控制預防；而長照據點的佈建與拓展，也是他從去年開始全心投入的目標。

▲▼武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

至於友人眼中的陳時中，是個勇於表達自己想法的人，從不避諱政治色彩，許多官員不敢碰觸的敏感議題，包括核災食物鬆綁等，他也是直球對決，當時他面對媒體，就大聲喊出心裡話，「只要能確保吃下肚安全，他不反對解禁，但若不安全，則不能因政治考量而開放進口，我不會為了反對而反對。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／陳時中2度拭淚談確診再1例　「抱歉...沒有控制好自己的情緒」

不斷更新／日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國

高中以下延後2周開學　泌尿科醫師建議：割包皮絕佳時機！

陳時中沮喪落淚…衛福部30分湧2.6萬人灌爆！意外洩部長小秘辛

酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸「糖尿病患每天都要用」：拜託留給真正需要的人

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

不要急著丟！口罩可以重復再利用...專家曝：2招消毒更安全

陳時中「戴眼鏡微笑看留言」照片曝　衛福部小編：下次會給iPad！已被唸爆嗚嗚

鐵漢拭淚圈粉！陳時中牙醫出身「神猛號召力」評價曝光　台灣健保重要推手

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

不要急著丟！口罩可以重復再利用...專家曝：2招消毒更安全

陳時中「戴眼鏡微笑看留言」照片曝　衛福部小編：下次會給iPad！已被唸爆嗚嗚

鐵漢拭淚圈粉！陳時中牙醫出身「神猛號召力」評價曝光　台灣健保重要推手

口罩實名制6日上路！郵差接手物流今全台動員配送　「很怕被摸走」

口罩實名制2/6上路　怎操作一頭霧水！藥師怨：還要自購夾鏈袋分裝

陳時中「鋼鐵行程」繼續跑　起床第一件事「先看留言」：謝謝關心

7天只能買2片！天才媽「私密用品」延口罩壽命　想提神可買沁涼味

口罩實名制「7天2片」明啟動！　140萬片剩餘口罩流向曝光

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

武漢肺炎／必看！搶口罩前得先知道的5重點～

北市居家檢疫失聯者都找到了！　黃珊珊：跑出去的人應嚴正處置

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

陳時中2度拭淚談確診再1例

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

館長霸氣捐100萬！　項目欄內容太感人

2縣市大雨特報入夜探12度　下波鋒面報到更強冷空氣接力

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

台商確診...陳時中哭了　外交部下「外籍人士禁入令」

醫師分析武肺直侵下呼吸道　寶傑：完美病毒

4千清潔護送員遭踢皮球　恐重演SARS封院

感冒媽跑10多間買不到口罩求救　1小時後結局感人

更多熱門

相關新聞

載救援物資　首架俄軍機抵武漢　

載救援物資　首架俄軍機抵武漢　

武漢肺炎疫情持續擴散，湖北一夜新增3156例確診。對此俄羅斯伸出援手，根據總統普京（Vladimir Putin）的命令，今（5）日淩晨首架俄羅斯軍機抵達武漢，機上載有人道主義救援物資和5名防疫專家，他們將與中國專家合作研製新冠肺炎的疫苗。

陳時中戴眼鏡看留言照片曝　衛福部小編：下次會給iPad

陳時中戴眼鏡看留言照片曝　衛福部小編：下次會給iPad

公主遊輪10人確診並無台籍旅客

公主遊輪10人確診並無台籍旅客

延開學卻送安親班　王婉諭：恐成防疫漏洞

延開學卻送安親班　王婉諭：恐成防疫漏洞

關鍵字：

陳時中阿中部長武漢肺炎中央疫情指揮中心衛福部長牙醫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面