鐵漢拭淚圈粉！陳時中牙醫出身「神猛號召力」評價曝光　台灣健保重要推手

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，昨在記者會上沮喪拭淚的一幕，讓外界不捨與動容。談到陳部長，牙醫出身的他在醫界有「大老」之稱，在同仁眼中，他決策快、貫徹力高、思路清晰，且擁有面對強權也不退縮的霸氣。

為了抵抗武漢肺炎來勢洶洶的疫情，陳時中不眠不休坐鎮指揮中心，在第一批滯留武漢的台商深夜包機返台後，他落淚哽咽表示，「同仁真的很努力，不希望看到這樣的結果」，而這般鐵漢柔情讓全民心疼，灌爆臉書替他打氣。

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▲衛福部長陳時中。（圖／記者范綱儀攝）

台北醫學院牙醫系畢業的他，曾任衛生署副署長，亦是健保制度重要推手之一，當年推動牙醫總額制時，他就展現了強大的號召力與整合力。一名醫界相關人士曾表示，陳很有遠見，也願意傾聽別人說話。

陳時中在牙醫界相當有影響力，就連民間監督健保聯盟的公民團體，對他也是讚譽有加。有社運人士談到陳部長時，盛讚他腦筋靈活、容易溝通、效率也很高，而且少了一種醫師常有的傲氣。

▲C肝篩檢是陳時中重要政績，也是他自認最有感的一項。（圖／記者嚴云岑攝）

2017年，陳時中出任衛福部長，而最讓他驕傲的政績，就是C肝根除計畫，在他的鞭策下，C肝預算逐年增 加，他指出，C肝是少數用藥物可以根除的疾病，隨著用藥量下降，就能把騰出的錢，投入免疫療法、治癌新藥上，「WHO說要在2030年消除C肝，台灣要提早到2025年，這樣我們的經驗，就可以在國際間成為亮點。」

當然，陳部長的願景絕不僅於此，他還希望透過社會安全網擴建，從前端找出高風險病患，做進一步控制預防；而長照據點的佈建與拓展，也是他從去年開始全心投入的目標。

▲武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

至於友人眼中的陳時中，是個勇於表達自己想法的人，從不避諱政治色彩，許多官員不敢碰觸的敏感議題，包括核災食物鬆綁等，他也是直球對決，當時他面對媒體，就大聲喊出心裡話，「只要能確保吃下肚安全，他不反對解禁，但若不安全，則不能因政治考量而開放進口，我不會為了反對而反對。」

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