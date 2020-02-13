疫情短期影響大於SARS　陸1月份汽車生產減少24.6％

▲新冠肺炎疫情衝擊上海特斯拉廠生產。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國汽車工業協會今（13日）公布最新產銷數據，今年1月，汽車產銷分別完成178.3萬輛和194.1萬輛，比上季度下降33.5%和27.0%，也比去年同期減少24.6%和18.0%。該協會指出，本次疫情對中國經濟的短期影響大於2003年的SARS，對於本來處於調整期的汽車行業影響更大。

大陸大多數地區已於10日開工復產，位於上海臨港工業區的特斯拉廠，當天一早便有員工陸續回廠上班。不過，受新冠病毒肺炎衝擊，該工廠自1月30日宣佈暫時關閉後，Model3生產線將延遲一個半星期停產。

《澎湃》報導，中汽協表示，今年春節假期在1月份，有效工作日17天，比去年減少5天，加上有些公司提前放假因素，因此有效工作日較少是今年元月份產銷下降的主要原因。至於新冠肺炎疫情衝擊，協會認為，疫情是在1月20日之後才開始影響，當時已經接近春節假期，認為對元月份數據影響有限。

▲大陸1月份汽車產銷均比去年同期減少。（圖／翻攝自人民網）

調查指出，全中國1月乘用車產銷預計分別完成144.4萬輛和161.4萬輛，分別比上季度下降33.9%和27.1%，比去年同期則分別下降27.6%和20.2%。至於新能源汽車，預計分別完成4.0萬輛和4.4萬輛，分別比上季度55.4%和54.4%。

至於疫情對整體汽車行業衝擊，中汽協表示，根據目前受訪的300多家整車和零部件企業反饋訊息分析，此次疫情對中國經濟的短期影響大於2003年的非典，對於本來處於調整期的汽車行業影響更大。

中汽協認為，疫情衝擊可分為五個方面，購車需求和消費能力短期內明顯下降、企業生產進度受阻、企業出口困難增加、中小企業資金鍊斷裂隱患加大以及企業應對標準法規的難度大幅加劇。不過，協會強調，疫情不會改變汽車行業長期穩定發展的態勢，中國經濟將保持增長的基本面，汽車行業也將持續穩定發展。