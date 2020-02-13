丟300片口罩轉身就跑！她留17字紙條暖哭警　清水分局「分送愛」：給需要的人

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

新冠肺炎疫情持續延燒，造成口罩一罩難求，然而，台中清水警分局及梧棲消防分隊卻先後收到多名民眾匿名送上愛心口罩，讓警消弟兄們感動不已。清水派出所日前就收到一名女子送來的300個口罩，警員們還來不及反應，女子就快步跑離派出所，留下震驚的警員們。不過，因為口罩數量足夠，警員們決定分送口罩給轄內弱勢族群，讓女子的愛能夠散播給更多的人。

▲清水警分局收到匿名口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

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清水派出所表示，近日一名未具名的女子拿著一包提袋匆匆跑進警局，隨後丟下提袋，並留下一句「您們辛苦了」，隨後轉身快步跑離警局，讓值班員警看傻了眼。

▲清水警分局分送口罩給轄區內需要的民眾。（圖／記者李忠憲翻攝）

警員事後打開提袋，發現裡面竟是300個全新的口罩，還留有一張字條寫著，「一份愛心獻給辛苦的警察伯伯，台灣加油」，讓警員看了相當感動。

清水派出所所長表示，警政署為守護外勤第一線同仁防疫執勤的需求，已向中央爭取到每人每天一副口罩，目前單位內的口罩數量暫時足夠使用，「而為了能讓急需口罩的民眾可得到幫助，派出所僅留下100個口罩，其餘200個口罩則分送給轄內獨居老人(其中有兩位百歲人瑞)、貧困人家及身心障礙者等弱勢團體，希望能讓女子的愛心得以散播出去。」

此外，清水派出所所長也提到，希望女子的暖舉能夠拋磚引玉，並且呼籲社會大眾能夠更加關注弱勢者，將口罩留給真正需要的人。

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