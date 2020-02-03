酒精棉片也瘋搶！家屬鼻酸「糖尿病患每天都要用」：拜託留給真正需要的人

▲相關消毒、防疫產品，通通大缺貨。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎造成人心惶惶，口罩、酒精等防疫備品，也紛紛被掃購一空。一名糖尿病患者的女兒透露，現在一般民眾瘋搶的「酒精棉片」，其實是糖尿病患者每日的必需品，只要1天沒有影響之大，也希望大家能把東西，留給真正需要的人。

女網友今在「新竹大小事」發文，表示昨天在網上看到這張圖文，才發現連酒精棉片也成為夯品，上面提到「請健康的人不要搶購酒精棉片，因為這是需要施打胰島素的糖尿病人日常必需品，請將資源留給需要的人，感謝您的體諒！」

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一席話讓女網友相當有感，「我媽媽本身是糖尿病患者，酒精棉片是他們每日的必需品，希望看到此篇文的人，可以多多分享讓更多人看到，在大家瘋搶口罩、酒精用品的同時，可不可以不要搶酒精棉片，留給真正需要的人，感謝！」

▲糖尿病患者每天都需要用到酒精棉片。（圖／翻攝自臉書社團「新竹大小事」）

原po也強調，健康的人沒買到酒精棉片，生活並不會有多大改變，若想消毒也能以其他相關產品代替；然而對糖尿病患者來說，1天沒酒精棉片，都會受到很大影響。

網友看完紛紛轉傳訊息，直呼「真的！酒精棉片缺貨會讓糖尿病患者恐慌的」、「推！必須更多人看的」、「感恩有妳的出聲」、「真的，家有糖尿病人需打針和測血糖，上周跑好㡬家都買不到」、「認同將資源留給需要的人」。

另外，有網友好奇，若真的買不到，是否能用罐裝的灑在棉布上。對此，原po無奈表示，「但是...罐裝的現在也買不到阿！酒精棉片是獨立包裝，使用時才開封，可以減少生菌的可能，所以當然還是以酒精棉片為主，但如果真的買不到也只能拿其他代替，但現在酒精產品大家都在瘋搶，所以希望可以讓更多人知道這個資訊。」

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