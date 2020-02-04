WHO報告亂寫「台灣確診10例→13例」　直接列為中國省份

▲世界衛生組織「武漢肺炎」報告2月3日版將台灣10例確診誤植成13例。（圖／翻攝自WHO報告）



記者丁維瑀／綜合報導

針對2019新型冠狀病毒疫情，台灣目前確診10例，然而世界衛生組織（WHO）在3日的報告中，卻把台灣的確診病例錯誤寫成「13例」，還把台灣列為中國省份之一。而觀察WHO近來的推特內容，雖然可以見到日本、泰國、新加坡等國的疫情，卻始終不見有關台灣的情況。

WHO目前除了不讓台灣參與會議，還在每日更新的疫情報告弄錯台灣的確診數，報告中沒有稱呼台灣為Taiwan或中華民國，而是以台北（Taipei）來形容，且確診數寫成13例。這份報告中的「西太平洋地區」，列出的國家只有中國、日本、韓國、越南、新加坡、澳洲、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓，完全不見「台灣」影子。

▲WHO報告中西太平洋地區疫情也未見台灣的名稱。（圖／翻攝WHO報告）



事實上，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近期的言論已引起台灣民眾的不滿，還有超過20萬連署要求他下台。他日前表示，針對中國以外區域感染人數較少的部分，其他國家應感謝中國。

《日經中文網》報導，譚德塞30日在記者會表示，日前他訪問中國時見證了習近平的領導能力，其他國家應學習中國，對於中國境外感染人數較少的情況，其他國家應感謝中國。他還讚賞中方應對疫情的方式，若不是中方努力，其他國家的死亡人數會進一步增加，因此中國可說建立新的典範。

▲WHO搞錯台灣的確診數，還把台灣列為中國的省份之一。（圖／翻攝自WHO報告）



武漢肺炎疫情自去年12月31日開始傳出病例，感染人數已超過2003年SARS爆發期間的患者人數。WHO原本要宣布疫情是否構成PHEIC，不過官員為了收集更多資訊一度延後發布結果，過程中還坦承之前的風險評估出錯，修正疫情的風險程度至「非常高」。目前，WHO已宣布疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。