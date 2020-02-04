獨家直擊／杭州封城第一天！破木板擋住社區大門　廣播狂放送「不要出門X3」

記者任以芳／台北—杭州連線報導



武漢肺炎疫情持續延燒，不只湖北部分城市封閉，杭州也宣布進入封城狀態，有確診病例的余杭和拱墅兩區更是嚴格封鎖。《ETtoday新聞雲》記者找到余杭當地的台商，他表示，政府要求所有人員進出社區都必須量體溫，沒戴口罩不准上街，而且到處都是廣播防疫，提醒大家不要出門，氣氛十分緊張。

▼杭州宣布封城，社區自我隔離，堆滿雜物擋住出口。（圖／杭州台商提供）

▲杭州宣布封城，社區自我隔離，堆滿雜物擋住出口。（圖／杭州台商提供）



社區防疫廣播狂放送

防堵武漢肺炎，杭州宣布進入禁戒狀態，當地政府從隔離大型社區做起。當地一位不願具名的台商向《ETtoday新聞雲》展示現場最新情況，目前封閉的余杭區，所有社區門口全封鎖，用的是破木板和家具，看起來很像電影裡防禦敵人布景。



「居民還是可以進出，嚴格規定要量體溫，沒有口罩不准出門。」當地台商表示，就算想出去，口罩也買不到，只好乖乖在家自我隔離，唯一「生活樂趣」，剩下社區防疫廣播，每天大放送，內容呼籲居民不要看到天氣好，就忍不住出門，以為戴口罩出門就沒事，管理員非常雞婆提醒，重要事情說三遍，不要出門！不要出門！不要出門！讓住戶聽了好笑又無奈。

▲杭州封城，社區自我隔離，與湖北有接觸住戶強制隔離14天。（圖／杭州台商提供）

兩天限每戶一人出行

運氣好的住戶如果有口罩，必須輪流出門。目前杭州市余杭區有限制嚴格的出行規定，每一戶人家，兩天只能有一個人出門採買，看病必須視情況申請。



這名台商私下透露，剛好住的社區有武漢戶籍的家庭，過年期間，這戶人家門口已經貼上紅色封條，自我隔離14天觀察疫情。吃喝生活用品全部由社區志工幫忙採買，所有居民都很配合這次防疫規定。

▼杭州封城，社區自我隔離，與湖北有接觸住戶強制隔離14天。（圖／杭州台商提供）



▲杭州宣布封城交管，重要區域馬路空蕩，全車乘客量體溫。（圖／杭州台商提供）

杭州部分交管.商場提早打烊

杭州余杭區也宣布3日15時開始，公車、出租車 、網約車、包車、機場專線全部暫時停業，其他地區的民眾依然可以開車上路，遇到重要交通樞紐，有警察把關，所有車輛搭乘人必須量體溫，才能進入其他地方。暫時封閉的余杭和拱墅兩區所有交界，通通擺上臨時拒馬，劃清界線，嚴防疫情擴散。

▼杭州封城，嚴格管制的余杭和拱墅兩區交界擺拒馬，防堵疫情擴散。（圖／杭州台商提供）

台商表示，從武漢宣布封城開始，所有熱鬧的商圈，步行街人氣瞬間掉落，商家被政府通知暫時關閉，除了大型超市正常營運，只剩下西湖邊高級商場嘉理中心正常營業，幾乎沒有人敢出門逛街，商場空空蕩蕩，業者縮短營業間，改為早上11時到下午5時關閉，生意慘淡。



疫情不明 :餐飲撞上大槍口



他無奈表示，這次大陸餐飲界撞上大槍口，每年春節都是餐飲行業生意的黃金期，年前和年後的各種聚會聚餐，幾乎被預訂一空，如今武漢肺炎攪亂一切。



過年期間是營業高峰期，很多商家大量存貨，現在全部賣不出去。生意沒了，大陸政府規定，人員的薪水支出不能停，員工居家隔離照樣支薪，許多大型連鎖餐飲算下來，一個月白付一億多人事開銷（單位：人民幣），換成小型服務餐飲店家，怎麼撐過去。



杭州政府先前也宣布，所有企業或是商家營運時間，最快2月10號開工，前提是，必須視當時情況隨時調整，也可能繼續延後。他指出，「如今武漢肺炎情況不明，大家拚的就是誰的現金流多，誰就活得下去！」

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）