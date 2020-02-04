台灣沒社區傳染「感染風險極低」！陳其邁、陳建仁舉實例：口罩留給需要的人

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續升溫，因應相關防疫工作，行政院3日宣布口罩將在6日起實施實名制購買。針對民眾對疫情不安之處，同樣是公衛專家的行政院長陳其邁找來副總統陳建仁向國人說明防疫重點。他們強調，台灣目前沒有社區傳染的個案，因此，「感染風險極低」，呼籲把口罩留給需要的人。

武漢肺炎疫情全球戒備，行政院拍板口罩將以實名購買方式販售，不過，卻有國人恐慌口罩「不夠用」。對此，陳其邁及陳建仁以公衛專業背景宣導正確的口罩使用時機，同時強調，目前台灣「沒有社區傳染個案」，因此生活中「沒有病毒」，感染風險極低。

陳其邁提出三大類「生活實際案例」提問陳建仁，到底何時需要正確戴口罩，三類分別是國人容易碰到的場合「上班、上課考試、婚喪喜慶」。陳建仁一一說明，不管是上班上課還是婚喪喜慶，生病的人應該要「在家休息」，其餘健康的同事、同學，因為沒有病毒自然也不會傳染，所以健康的彼此「不用戴口罩」。

陳其邁提到，尤其是婚喪喜慶等，過程中要吃飯，勢必也得拿下口罩，那效果也跟全程沒戴一樣。陳建仁強調，最重要的觀念在於有呼吸道不舒服、發燒的民眾，本來就「不應該出門」，應該在家好好休息。

至於誰才應該戴上口罩，陳其邁解釋有三種類型的人應該戴口罩，第一是照顧感染者的人以及醫護人員，第二為免疫力差者，第三是生病的人（正確觀念應該是不要出門）。其餘健康的民眾，其實沒有戴口罩的必要。

陳其邁強調，如果全台灣兩千三百萬人口每天每一個人都要戴口罩，一天就需要兩千三百萬的口罩供應量，供貨上有落差，因此，口罩應該留給真正需要的人。陳建仁說，傳染病的防治上有人人為我、我為人人的觀念，希望大家能夠體認，「沒有社區傳染、感染風險極低，健康者不需要戴口罩，把口罩留給最需要的人。」

陳其邁因造成國人不便道歉，同時也感謝大家的配合，他請國人安心，政府一定全力把關，讓病毒遠離台灣。