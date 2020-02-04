疫情拐點將出現！　耶魯大學專家預測「在2月21日左右」

▲耶魯大學學者預計疫情拐點會在2月21日左右出現。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎4日新增確診3251例，人數的快速增加意味著疫情正在向高峰發展，何時能達到「拐點」受到各方關注。對此，耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授陳希表示，可能會在2月下旬，2月21日左右出現。但他強調，所有的預測模型都存在局限，很多影響因素無法體現在模型中。

▲截至4日大陸確診突破2萬例。（圖／新華社）

武漢肺炎疫情成為全球學者研究的課題，美國耶魯大學召集校內學者，對發生在中國的疫情進行探討與研究，並試圖從多個學科提出建議。其中一位參與者，耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授、美國中國衛生政策與管理學會會長陳希近日在接受《環球時報》專訪時，稱「拐點」可能會在2月21日左右出現。

不過陳希強調，所有的預測模型都存在局限，很多影響因素也無法體現在模型中，例如病毒傳染能力的變化是較難預測的，有的學者認為病毒的毒性是在逐代降低的，甚至有國內學者更為樂觀，預測此次疫情最終會演變成一次大流感。

而另一個模型無法預測的重要因素是來自中國政府的干預。陳希認為，中國政府大力的干預對疫情防控起到了巨大幫助，根據他看到的一篇尚未在學術期刊正式發表的論文，武漢封城後，新型冠狀病毒的傳染性(R0值)下降了30%。

▲武漢肺炎感染源還沒確定。（圖／新華社）

儘管全球對於新型冠狀病毒及其感染肺炎的研究越來越多，但陳希指出，很多預測之所以不確定性強，一個重要原因是還沒有確定感染源，隨著資訊逐步披露，有研究認為病毒源頭並不僅是武漢華南海鮮市場。

病毒的源頭直接決定一代感染者的數量，有學者建議，武漢市應該對下水道進行檢查，如果下水道中存在攜帶病毒的蝙蝠糞便，那麼病毒很可能會在全市範圍內傳播。

對此，陳希分析稱，「如果是這樣的話，一代傳染者就會更多，初期病毒的毒性更強，死亡率也會更高；如果病毒源頭僅在華南海鮮市場，那麼直接接觸者不會太多，更多的患者是二代、三代、四代病毒的傳播，這樣死亡率會低一些。」

此外，陳希提到，確診病例的快速增加，與檢測試劑盒的可獲得性增強有關。大陸工信部副部長田玉龍3日透露，核酸檢測試劑日產量已經達到了77.3萬人份，相當於疑似患病者的40倍。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）